  1. Realting.com
  2. Agences
  3. ООО "Эстейт Компани"

ООО "Эстейт Компани"

Bélarus, Lida
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2021
Sur la plateforme
Sur la plateforme
5 années 5 mois
Langues
Langues
English, Русский, Polski, Українська
Site web
Site web
1etage.by/
À propos de l'agence

Nous offrons ce qui est essentiel pour une transaction réussie et le soutien de notre client : sécurité, qualité, honnêteté, professionnalisme et confort. Nous faisons plus que vendre des propriétés; nous protégeons les intérêts de nos clients. Sélection des meilleures options d'objets, soutien juridique complet, nouvelles normes pour l'achat et la vente de logements sur le marché immobilier secondaire et primaire en République du Bélarus. À tous les stades, nos clients reçoivent toute notre attention et notre soutien.

Prestations de service

Tous les types de services immobiliers : achat, vente, échange, assistance dans les services de prêt, location immobilière résidentielle et commerciale.

Agences à proximité
Гарант успеха, АН Гарант успеха
Bélarus, Brest
Propriété résidentielle 180 Propriété commerciale 1 Location longue durée 1 Terres 6
L'agence immobilière « Success Guarantor » a été fondée le 25 juillet 2006. L'agence immobilière «Succès Guarantor» opère dans tous les segments du marché. Parmi eux figurent les biens immobiliers urbains primaires et secondaires, les propriétés commerciales et le marché du logement de luxe.…
Laisser une demande
ООО "Персональный риэлтер. Недвижимость"
Bélarus, Mahiliow
Année de création de l'entreprise 2020
Propriété résidentielle 18 Propriété commerciale 3
Nous sommes expérimentés, nous travaillons depuis 19 ans. Des prix bas avec une approche personnelle pour chaque client. Nous n'avons pas d'approche normalisée pour nos clients : nous vous écouterons, nous étudierons votre problème et nous vous aiderons toujours, même si vous appelez 30 fois…
Laisser une demande
Счастливый адрес
Bélarus, Minsk
Propriété résidentielle 11 Propriété commerciale 2 Location longue durée 2
Happy Address agence immobilière fournit des services immobiliers axés sur les besoins des clients et en tenant compte des tendances du marché immobilier. Nous faisons des transactions immobilières simples, rapides et sécurisées
Laisser une demande
ЗАО "АЛЬТЕРНАТИВА Брест"
Bélarus, Brest
Propriété résidentielle 1881 Propriété commerciale 98 Location longue durée 59 Terres 137
Tu veux déménager ? Nous sommes prêts à vous aider ! De nos jours, il est très difficile de trouver une propriété vraiment bonne qui répondra à toutes les exigences énoncées. Souvent, en raison d'un manque d'expérience en immobilier, on peut passer à côté d'options de logement valables et s…
Laisser une demande
Карта города
Bélarus, Minsk
Propriété résidentielle 5
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller