AGENCIJA Elite

Prestations de service

Notre équipe fournit un soutien complet tout au long du processus d'achat ou de vente, ainsi que des conseils sur la planification, la rénovation et la gestion de la propriété. Nous aidons également aux questions juridiques et fiscales liées à l'immobilier, ainsi qu'aux services de réinstallation, à la mise en place de l'entreprise et à l'obtention de permis de séjour et de visas.

En plus de nos propriétés listées, nous offrons un Service de recherche de propriétés, où nous recherchons le marché pour vous aider à trouver l'ajustement parfait pour vos besoins. Faites-nous connaître vos préférences, et nous gérerons le reste.