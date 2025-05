Velesdar d.o.o.

Prestations de service

Achat/vente de produits prêts à l'emploi

Achat, vente, location et gestion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux

Gestion de projets immobiliers de toute complexité selon les normes de Fee-Development

Service technique du client

Développement de projets énergétiques

Création et vente de portefeuilles d'investissement

Conseil financier, assistance pour obtenir un prêt, un crédit ou un prêt hypothécaire auprès de fonds et de banques de l'UE

Ensemble complet d'aide à l'investisseur, y compris l'ouverture de nouvelles entreprises et de nouveaux comptes bancaires

Organisation des services d ' immigration, appui juridique et traductions

Avec nous, vous diversifierez votre portefeuille, diminuerez les risques et augmenterez les profits !