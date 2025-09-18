GALENO d.o.o.

À propos de l'agence

Le projet «Investissements en Slovénie» est né d'une demande croissante de services de qualité et professionnels en vertu de la loi sur les services immobiliers en Slovénie pour les citoyens de la CEI et d'autres pays.

Nous offrons des options immobilières sélectionnées et testées de nos partenaires — réseau d'agences immobilières. Nous fournissons une gamme complète de services dans le domaine de l'investissement immobilier et de «l'entreprise vivante»: de la sélection et de la vérification d'un objet à l'accompagnement d'une transaction d'achat et de vente et à la gestion ultérieure d'objets.

Une large sélection de projets de développement, des partenaires hautement professionnels dans le domaine de l'ingénierie, du design, des concepteurs et des entreprises de construction. Nos experts parlent slovène, russe, anglais, croate et serbe.