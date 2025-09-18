  1. Realting.com
GALENO d.o.o.

Slovénie, Upravna Enota Ljubljana
;
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2017
Sur la plateforme
6 années
Langues
English, Русский, Slovenščina
Site web
sloinvest.eu
À propos de l'agence

Le projet «Investissements en Slovénie» est né d'une demande croissante de services de qualité et professionnels en vertu de la loi sur les services immobiliers en Slovénie pour les citoyens de la CEI et d'autres pays.

Nous offrons des options immobilières sélectionnées et testées de nos partenaires — réseau d'agences immobilières. Nous fournissons une gamme complète de services dans le domaine de l'investissement immobilier et de «l'entreprise vivante»: de la sélection et de la vérification d'un objet à l'accompagnement d'une transaction d'achat et de vente et à la gestion ultérieure d'objets.

Une large sélection de projets de développement, des partenaires hautement professionnels dans le domaine de l'ingénierie, du design, des concepteurs et des entreprises de construction. Nos experts parlent slovène, russe, anglais, croate et serbe.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 02:57
(UTC+2:00, Europe/Ljubljana)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Mes partenaires
1 agence
Nos agents en Slovénie
Tatiana Mkrtychian
Tatiana Mkrtychian
74 propriétés
