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Propriétées résidentielles à vendre en Zamukh wa Manwakh, Yémen

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Zamukh wa Manwakh, Yémen
Maison 3 chambres
Zamukh wa Manwakh, Yémen
Nombre de pièces 3
Surface 295 770 m²
Une propriété commerciale et agricole à usages multiples, divisée en deux parcelles, est à v…
$1,82M
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Caractéristiques des propriétés en Zamukh wa Manwakh, Yémen

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