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Appartements à vendre en Yémen

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Gouvernorat de l’Hadramaout
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Appartement 1 chambre dans Khab wa Ash Shaaf, Yémen
Appartement 1 chambre
Khab wa Ash Shaaf, Yémen
Nombre de pièces 1
Surface 55 m²
Nombre d'étages 1
Dans le cadre du développement de la station de golf de 160 ha sont prévus un hôtel cinq éto…
$317,575
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Appartement 3 chambres dans Hajr as Sayar, Yémen
Appartement 3 chambres
Hajr as Sayar, Yémen
Nombre de pièces 3
Surface 70 m²
Sol 1
Un appartement 3 pièces entièrement rénové est à vendre dans le 20ème arrondissement de Vien…
$517,721
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Appartement 2 chambres dans Hajr as Sayar, Yémen
Appartement 2 chambres
Hajr as Sayar, Yémen
Nombre de pièces 2
Surface 73 m²
Sol 4/1
Appartement 2 pièces avec balcon, compartiment sous-sol et 1 place de parking dans le garage…
$658,917
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Appartement 2 chambres dans Hajr, Yémen
Appartement 2 chambres
Hajr, Yémen
Nombre de pièces 2
Surface 58 m²
Nombre d'étages 1
Vente ou location (pour 3 ans): beau appartement entièrement rénové à Linz surface habitabl…
$245,917
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