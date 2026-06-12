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Terres à vendre en Yémen

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3 propriétés total trouvé
Terrain dans Khab wa Ash Shaaf, Yémen
Terrain
Khab wa Ash Shaaf, Yémen
Surface 291 645 m²
Dans les environs du grand village de 8752 Zalakomar, dans la zone de la salle du district d…
$471,318
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Terrain dans Yabuth, Yémen
Terrain
Yabuth, Yémen
Surface 990 m²
Nous sommes heureux de vous présenter ce terrain attrayant à Waidhofen an der Ybbs. Avec une…
$234,151
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Terrain dans Dawan, Yémen
Terrain
Dawan, Yémen
Surface 3 553 m²
Nous sommes particulièrement heureux de vous offrir un grand chantier à vendre, avec ou sans…
$403,984
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