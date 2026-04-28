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Propriétées résidentielles à vendre en Hajr as Sayar, Yémen

2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Hajr as Sayar, Yémen
Appartement 3 chambres
Hajr as Sayar, Yémen
Nombre de pièces 3
Surface 70 m²
Sol 1
Un appartement 3 pièces entièrement rénové est à vendre dans le 20ème arrondissement de Vien…
$517,721
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Appartement 2 chambres dans Hajr as Sayar, Yémen
Appartement 2 chambres
Hajr as Sayar, Yémen
Nombre de pièces 2
Surface 73 m²
Sol 4/1
Appartement 2 pièces avec balcon, compartiment sous-sol et 1 place de parking dans le garage…
$658,917
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Caractéristiques des propriétés en Hajr as Sayar, Yémen

Bon marché
Luxe
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