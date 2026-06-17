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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Yémen

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Gouvernorat de l’Hadramaout
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Bureau 660 m² dans Ad Dliah, Yémen
Bureau 660 m²
Ad Dliah, Yémen
Surface 660 m²
Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vous offrir un espace de bureau et de stocka…
$371
par mois
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Propriété commerciale 90 m² dans Ad Dliah, Yémen
Propriété commerciale 90 m²
Ad Dliah, Yémen
Surface 90 m²
Nous sommes particulièrement heureux de vous offrir un grand espace logistique/autostockage …
$707
par mois
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Bureau 73 m² dans Ad Dliah, Yémen
Bureau 73 m²
Ad Dliah, Yémen
Surface 73 m²
Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vous offrir des bureaux intéressants et peu …
$557
par mois
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Propriété commerciale 429 m² dans Ad Dliah, Yémen
Propriété commerciale 429 m²
Ad Dliah, Yémen
Surface 429 m²
Offre de location avantageuse: 430 m2 pour un centre de formation, plate-forme de communicat…
$2,406
par mois
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