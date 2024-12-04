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Complexe résidentiel Downtown Umm Al Quwain

Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
depuis
$309,000
;
15
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ID: 34937
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/03/2026

Emplacement

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  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Oumm al Qaïwaïn
  • Adresse
    Al Mualla Street

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    44

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Le nouveau centre-ville côtier d'Umm Al Quwain

Un développement historique du front de mer créé en partenariat avec le gouvernement de l'UAQ, conçu pour transformer l'émirat en une destination côtière dynamique pour la vie, le tourisme et l'investissement mondial.

📍 Lieu stratégique

• Seulement 45 minutes de Dubaï
• Dans un rayon de 50 km de trois aéroports internationaux
• À seulement 15 minutes de Wynn Al Marjan Island — la maison de la région de la première station de casino

🌿 Faits saillants du plan directeur

• 25 millions de pieds carrés d'eau maître développement
• Côte continue de 11 km
• 7 km de plages et parcs naturels
• 50% du projet dédié aux espaces verts et durables
• Population attendue de plus de 150 000 habitants

🏙️ Trois districts

Plage du Nord – Vivre et loisirs en bord de mer
Centre commercial – zone franche de 15 m2 avec son propre cadre juridique
South Beach – Lifestyle, hospitalité et divertissement

🏠 Résidences

• Appartements 1 et 2 chambres
• Appartements de 3 chambres
• Duplex de 3 chambres

📅 Calendrier du projet

Achèvement: juin 2028 – juin 2029

💰 Détails des investissements

• 60 / 40 Plan de paiement
• 4% Département des terres Taxe à payer au terme
• Idéal pour les investisseurs, les utilisateurs finaux et les tondeuses à court terme

Localisation sur la carte

Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
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Montant du prêt
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Période
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