Complexe résidentiel Downtown Umm Al Quwain

Le nouveau centre-ville côtier d'Umm Al Quwain

Un développement historique du front de mer créé en partenariat avec le gouvernement de l'UAQ, conçu pour transformer l'émirat en une destination côtière dynamique pour la vie, le tourisme et l'investissement mondial.

📍 Lieu stratégique

• Seulement 45 minutes de Dubaï

• Dans un rayon de 50 km de trois aéroports internationaux

• À seulement 15 minutes de Wynn Al Marjan Island — la maison de la région de la première station de casino

🌿 Faits saillants du plan directeur

• 25 millions de pieds carrés d'eau maître développement

• Côte continue de 11 km

• 7 km de plages et parcs naturels

• 50% du projet dédié aux espaces verts et durables

• Population attendue de plus de 150 000 habitants

🏙️ Trois districts

Plage du Nord – Vivre et loisirs en bord de mer

Centre commercial – zone franche de 15 m2 avec son propre cadre juridique

South Beach – Lifestyle, hospitalité et divertissement

🏠 Résidences

• Appartements 1 et 2 chambres

• Appartements de 3 chambres

• Duplex de 3 chambres

📅 Calendrier du projet

Achèvement: juin 2028 – juin 2029

💰 Détails des investissements

• 60 / 40 Plan de paiement

• 4% Département des terres Taxe à payer au terme

• Idéal pour les investisseurs, les utilisateurs finaux et les tondeuses à court terme