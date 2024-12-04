Complexe résidentiel Aqua Arc: Premium Living on Al Marjan Island.

Aqua Arc: Premium Vivre sur l'île d'Al Marjan

Aqua Arc est un développement résidentiel haut de gamme sur l'île d'Al Marjan (Ras Al Khaimah), offrant des appartements entièrement meublés avec des équipements exclusifs et un accès privé à la plage. Le projet combine des vues pittoresques sur la côte, un haut niveau de confort et un attrait pour l'investissement.

Principales caractéristiques du projet

Prix : de 1,65 million de DEA à 5,94 millions de DEA

Superficie: de 46,9 m2 à 233,4 m2

Lieu: Ile Al Marjan, Ras Al Khaimah

Types de logements :

Studios

Appartements de 1 à 3 chambres

Maisons de ville

État de l'appartement: Entièrement meublé

Date de livraison: Q2 2027



Plan de paiement 50/50 :

Acompte : 20 %

Montants sans intérêt: Q2 2027

10% sur réserve

40% pendant la construction

50% à la fin de la construction

Moyens de paiement

Transferts bancaires

Cryptomonnaie - USDT, BTC, ETH

Encaisse acceptée Russe: Roubles russes, Euros, Dollars

Infrastructure et équipements

Aqua Les résidents d'Arc ont accès à:

un hall double hauteur

piscines privées sur les terrasses de l'appartement

Spa

piscine à débordement

Salle de sport

sauna

aire de jeux pour enfants

autres commodités premium du complexe

Emplacement et accessibilité des transports

Le complexe est idéalement situé pour les attractions clés:

5 minutes pour Wynn Casino

A 4 minutes du centre commercial Al Hamra

À 5 minutes de l'aéroport international de Ras Al Khaimah

20 minutes pour l'école GEMS Westminster

1 heure pour l'aéroport international de Dubaï (DXB)

Pourquoi choisir Aqua Arc ?