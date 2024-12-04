  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Complexe résidentiel Aqua Arc: Premium Living on Al Marjan Island.

Complexe résidentiel Aqua Arc: Premium Living on Al Marjan Island.

Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$449,285
BTC
5.3441556
ETH
280.1100452
USDT
444 201.1182022
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
13
Laisser une demande
ID: 33346
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Ras el Khaïmah

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Aqua Arc: Premium Vivre sur l'île d'Al Marjan

Aqua Arc est un développement résidentiel haut de gamme sur l'île d'Al Marjan (Ras Al Khaimah), offrant des appartements entièrement meublés avec des équipements exclusifs et un accès privé à la plage. Le projet combine des vues pittoresques sur la côte, un haut niveau de confort et un attrait pour l'investissement.

Principales caractéristiques du projet

  • Prix : de 1,65 million de DEA à 5,94 millions de DEA
  • Superficie: de 46,9 m2 à 233,4 m2
  • Lieu: Ile Al Marjan, Ras Al Khaimah

Types de logements :

  • Studios
  • Appartements de 1 à 3 chambres
  • Maisons de ville

État de l'appartement: Entièrement meublé
Date de livraison: Q2 2027

Plan de paiement 50/50 :

Acompte : 20 %
Montants sans intérêt: Q2 2027

  • 10% sur réserve
  • 40% pendant la construction
  • 50% à la fin de la construction

Moyens de paiement

  • Transferts bancaires
  • Cryptomonnaie - USDT, BTC, ETH
  • Encaisse acceptée Russe: Roubles russes, Euros, Dollars

Infrastructure et équipements
Aqua Les résidents d'Arc ont accès à:

  • un hall double hauteur
  • piscines privées sur les terrasses de l'appartement
  • Spa
  • piscine à débordement
  • Salle de sport
  • sauna
  • aire de jeux pour enfants
  • autres commodités premium du complexe

Emplacement et accessibilité des transports
Le complexe est idéalement situé pour les attractions clés:

  • 5 minutes pour Wynn Casino
  • A 4 minutes du centre commercial Al Hamra
  • À 5 minutes de l'aéroport international de Ras Al Khaimah
  • 20 minutes pour l'école GEMS Westminster
  • 1 heure pour l'aéroport international de Dubaï (DXB)

Pourquoi choisir Aqua Arc ?

  • Exclusivité: appartements avec piscines privées et accès à la plage privée.
  • Produit fini: entièrement meublé – prêt à emménager ou à louer immédiatement après l'achèvement. Appel à l'investissement: L'emplacement prestigieux sur l'île Al Marjan garantit une croissance en valeur.
  • Infrastructure développée: spa, centre de fitness, espaces pour enfants et autres équipements dans le complexe.
  • Logistique pratique: proximité des aéroports et des centres commerciaux.
  • Esthétique et confort : paysages côtiers pittoresques et qualité de construction.

Localisation sur la carte

Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Ajman Creek Towers T1
Ajman, Émirats arabes unis
depuis
$172,736
Complexe résidentiel New low-rise Tomorrow 166 Residence with swimming pools, an exclusive club and free access to yachts, Dubai Islands, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$984,817
Complexe résidentiel One Park Square
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$197,386
Complexe résidentiel Park Five
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$164,970
Complexe résidentiel New residence Binghatti Elite with a swimming pool and a gym close to shopping malls, Dubai Production City, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$328,408
Vous regardez
Complexe résidentiel Aqua Arc: Premium Living on Al Marjan Island.
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$449,285
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Afficher tout Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Immeuble Appartements de luxe sur l'île d'Al Marjan avec plan de paiement
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$374,112
L'année de construction 2026
Appartements en bord de mer avec plan de paiement après livraison sur 5 ans sur l'île d'Al Marjan Niché sur les rivages immaculés de l'île d'Al Marjan, l'archipel artificiel emblématique de Ras Al Khaimah, ce projet en bord de mer offre un style de vie exclusif en bord de mer, entouré d'eaux…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel O Ten — new apartments in a residential complex by Aqua Properties for obtaining a resident visa and rental income in Dubai Healthcare City
Complexe résidentiel O Ten — new apartments in a residential complex by Aqua Properties for obtaining a resident visa and rental income in Dubai Healthcare City
Complexe résidentiel O Ten — new apartments in a residential complex by Aqua Properties for obtaining a resident visa and rental income in Dubai Healthcare City
Complexe résidentiel O Ten — new apartments in a residential complex by Aqua Properties for obtaining a resident visa and rental income in Dubai Healthcare City
Complexe résidentiel O Ten — new apartments in a residential complex by Aqua Properties for obtaining a resident visa and rental income in Dubai Healthcare City
Afficher tout Complexe résidentiel O Ten — new apartments in a residential complex by Aqua Properties for obtaining a resident visa and rental income in Dubai Healthcare City
Complexe résidentiel O Ten — new apartments in a residential complex by Aqua Properties for obtaining a resident visa and rental income in Dubai Healthcare City
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$644,963
Le nouveau complexe de 10 étages. Les logements disponibles à l'achat sont des studios et appartements avec 1 et 2 chambres. Les appartements ont une finition de haute qualité et des cuisines entièrement équipées, il ya des balcons ou des terrasses.Le complexe résidentiel dispose d'une pisci…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Canal Crown — residential complex by DAMAC with swimming pools, aqua fitness equipment and observation deck in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Canal Crown — residential complex by DAMAC with swimming pools, aqua fitness equipment and observation deck in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Canal Crown — residential complex by DAMAC with swimming pools, aqua fitness equipment and observation deck in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Canal Crown — residential complex by DAMAC with swimming pools, aqua fitness equipment and observation deck in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Canal Crown — residential complex by DAMAC with swimming pools, aqua fitness equipment and observation deck in Business Bay, Dubai
Afficher tout Complexe résidentiel Canal Crown — residential complex by DAMAC with swimming pools, aqua fitness equipment and observation deck in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Canal Crown — residential complex by DAMAC with swimming pools, aqua fitness equipment and observation deck in Business Bay, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$2,70M
Le projet est un complexe résidentiel exquis de DAMAC Properties, l'un des plus réputés promoteurs de propriétés de luxe au Moyen-Orient.Studios, appartements spacieux avec hauts plafonds et appartements de luxe avec terrasse et vue panoramique sur la ville.Le projet dispose d'une infrastruc…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications