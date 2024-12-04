Complexe résidentiel Radisson Blu Hotel & Residences

Radisson Blu Hotel & Residences: Un hôtel Premium et des résidences de marque à RAK Central

Contactez-nous pour réserver les meilleurs lots pendant le lancement!

Radisson Blu Hotel & Residences est situé au cœur du centre culturel et d'affaires de RAK Central.

C'est la combinaison parfaite d'un hôtel haut de gamme et de résidences de marque, où le luxe répond à la valeur d'investissement.

Votre avantage clé et l'investissement idéal:

Marque prestige: Une marque internationale forte garantit une forte demande et un statut élevé.

Emplacement principal: Les résidences sont situées dans l'épicentre de RAK Central.

Revenu passif Possibilité de générer des revenus provenant des revenus locatifs (gérés par Radisson Blu Hotel) et croissance du capital.

Principales caractéristiques du projet

361 chambres dans un complexe unique avec un hôtel.

222 résidences sous la marque Radisson Blu.

Résidences:

Prix: de 1,1 à 3,2 millions de DEA

Superficie : de 43,8 m2 à 127,7 m2

Lieu: RAK Central, Ras Al Khaimah

Types d'appartements:

Studios

Appartements de 1 à 3 chambres

Chambres de l'hôtel:

Prix : de 1,3 million de DEA à 3,0 millions de DEA

Superficie : de 48 m2 à 119,8 m2

Lieu: Ile Al Marjan, Ras Al Khaimah

Types d'appartements:

Studios

Appartements de 1-2 chambres

État de l'appartement: Entièrement meublé

Date de livraison: Q4 2029

70/30 Plan de paiement :

Acompte : 20 %

Montants sans intérêt: Q4 2029

10% — sur réserve

60% — pendant la construction

30 % — après achèvement des travaux

Moyens de paiement

Transferts bancaires

Cryptomonnaie - USDT, BTC, ETH

Nous acceptons l'argent en Russie - roubles, euros, dollars

Infrastructure et équipements

Radisson Les résidents Blu ont accès à:

5 restaurants et bars

ESP

Gymnase

Terrasse sur le toit et bar de la piscine

Salles de conférence

Club pour enfants

Salons

Stationnement souterrain

Sécurité 24/7 et bien plus

