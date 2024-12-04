  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Ras al-Khaïma
  4. Complexe résidentiel Radisson Blu Hotel & Residences

Complexe résidentiel Radisson Blu Hotel & Residences

Ras al-Khaïma, Émirats arabes unis
depuis
$306,170
;
6
ID: 33345
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Ras el Khaïmah
  • Ville
    Ras al-Khaïma

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Radisson Blu Hotel & Residences: Un hôtel Premium et des résidences de marque à RAK Central

Contactez-nous pour réserver les meilleurs lots pendant le lancement!

Radisson Blu Hotel & Residences est situé au cœur du centre culturel et d'affaires de RAK Central.

C'est la combinaison parfaite d'un hôtel haut de gamme et de résidences de marque, où le luxe répond à la valeur d'investissement.

Votre avantage clé et l'investissement idéal:

  • Marque prestige: Une marque internationale forte garantit une forte demande et un statut élevé.
  • Emplacement principal: Les résidences sont situées dans l'épicentre de RAK Central.
  • Revenu passif Possibilité de générer des revenus provenant des revenus locatifs (gérés par Radisson Blu Hotel) et croissance du capital.

Principales caractéristiques du projet

361 chambres dans un complexe unique avec un hôtel.
222 résidences sous la marque Radisson Blu.

Résidences:

  • Prix: de 1,1 à 3,2 millions de DEA
  • Superficie : de 43,8 m2 à 127,7 m2
  • Lieu: RAK Central, Ras Al Khaimah
  • Types d'appartements:
  • Studios
  • Appartements de 1 à 3 chambres

Chambres de l'hôtel:

  • Prix : de 1,3 million de DEA à 3,0 millions de DEA
  • Superficie : de 48 m2 à 119,8 m2
  • Lieu: Ile Al Marjan, Ras Al Khaimah
  • Types d'appartements:
  • Studios
  • Appartements de 1-2 chambres

État de l'appartement: Entièrement meublé
Date de livraison: Q4 2029

70/30 Plan de paiement :

Acompte : 20 %
Montants sans intérêt: Q4 2029

  • 10% — sur réserve
  • 60% — pendant la construction
  • 30 % — après achèvement des travaux

Moyens de paiement

  • Transferts bancaires
  • Cryptomonnaie - USDT, BTC, ETH
  • Nous acceptons l'argent en Russie - roubles, euros, dollars

Infrastructure et équipements
Radisson Les résidents Blu ont accès à:

  • 5 restaurants et bars
  • ESP
  • Gymnase
  • Terrasse sur le toit et bar de la piscine
  • Salles de conférence
  • Club pour enfants
  • Salons
  • Stationnement souterrain
  • Sécurité 24/7 et bien plus

Contactez-nous pour réserver les meilleurs lots pendant le lancement!

Localisation sur la carte

Ras al-Khaïma, Émirats arabes unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Vous regardez
Complexe résidentiel Radisson Blu Hotel & Residences
Ras al-Khaïma, Émirats arabes unis
depuis
$306,170
Laisser une demande
