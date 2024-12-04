Apart hôtel MILLENNIUM ATRIA BUSINESS BAY

Appartements exclusifs au cœur de Dubaï, Business Bay

En plein cœur de Dubaï, la vie d'affaires est proposée à la vente des appartements haut de gamme prêts à être peuplés avec vue panoramique.

Principaux avantages:

• Situation idéale: Dubai Business Bay est le quartier d'affaires le plus prestigieux, à 10-15 minutes de Dubai Mall, Burj Khalifa et l'aéroport international.

• Objet complété : L'appartement est loué, vous pouvez emménager immédiatement après l'achat. Pas d'attente pour la construction.

• Services hôteliers et recettes: Les installations font partie d'un complexe hôtelier 4 étoiles (Management Millennium). Pour les investisseurs, il s'agit d'une entreprise prête à l'emploi avec une gestion professionnelle et un revenu locatif potentiel de 6 à 8 % par an.

• Qualité premium : Design du célèbre studio YOO, le système "Smart home", finissant "clé en main" avec mobilier et appareils électroménagers.

· Infrastructure: Piscine à débordement, SPA, salle de fitness, parking couvert.

Description du site:

Complexe moderne de 30 étages avec architecture étape par étape. Studios entièrement meublés, appartements de 1-3 chambres et duplex de luxe sont en vente.

Coût

studio de 51,9 m2 - 372 971 $

1 chambre à coucher de 74 m2 - 495,794 $

2 chambres 117 m2 - 768283 $

Les prix sont valables pour janvier 2026 et peuvent changer. Le coût exact d'un lot particulier est spécifié sur demande.

Nous travaillons avec plus de 15 pays du monde, sélection immobilier en Oman, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Bulgarie, Géorgie, Turquie et d'autres pays

Écrivez pour demander des détails et prendre rendez-vous pour voir