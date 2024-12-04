  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  Appartement dans un nouvel immeuble SYMPHONY - NEW LEVEL OF LUXURY

Appartement dans un nouvel immeuble SYMPHONY - NEW LEVEL OF LUXURY

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$550,000
BTC
6.5421405
ETH
342.9015544
USDT
543 776.4782069
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
2
ID: 33081
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

Luxury n'est pas construite. Elle est prête. Conçu par les grands architectes Zaha Hadid, The Symphony est un dialogue rare entre forme et sentiment.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Posez toutes vos questions
Dos
