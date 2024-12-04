Complexe résidentiel Mercedes Benz Places by Binghatti

Mercedes Benz Places by Binghatti est un complexe résidentiel exquis situé dans le cœur vibrant de Dubaï. Cet immeuble d'appartements de luxe est une collaboration entre Binghatti, un promoteur immobilier renommé, et Mercedes-Benz, la célèbre marque de voitures de luxe. Tournant majestueusement à 65 étages et atteignant une hauteur de 341 mètres, ce développement est un véritable témoignage de la fusion harmonieuse de l'excellence automobile et de la grandeur architecturale.

Mercedes Benz Lieux offre une collection de résidences opulentes qui incarnent la vie de luxe. Chaque appartement est méticuleusement conçu pour fournir le plus grand confort et sophistication, assurant une expérience résidentielle inégalée. Les intérieurs exquis présentent des finitions haut de gamme et des équipements de pointe, créant une ambiance d'élégance raffinée.

Résidents de Mercedes Benz Les lieux sont traités à un éventail d'installations et de services de classe mondiale, élevant le concept de vie moderne. Un service de conciergerie dédié est disponible pour répondre à tous les besoins, tandis que les ascenseurs à grande vitesse assurent un accès pratique dans tout le bâtiment. Le complexe dispose également d'un centre de remise en forme entièrement équipé, piscine, spa et zones de loisirs, offrant de nombreuses possibilités de détente et de loisirs.

Idéalement situé au cœur de Dubaï, Mercedes Benz Places offre aux résidents un accès facile au style de vie dynamique de la ville. Le complexe est entouré d'un éventail d'options de divertissement, de repas et de détail, assurant qu'il y a toujours quelque chose d'excitant à explorer. Son emplacement central offre également une excellente connectivité aux grandes routes de transport, ce qui le rend sans effort pour naviguer dans les attractions de la ville et les quartiers d'affaires.

En conclusion, Mercedes Benz Places by Binghatti est un symbole de la vie de luxe à son meilleur. Avec son design exceptionnel, ses commodités de classe mondiale et son emplacement privilégié, ce complexe résidentiel offre aux résidents un style de vie vraiment remarquable qui allie harmonieusement les mondes de l'immobilier et de la splendeur automobile.

Plan de paiement

Acompte 20%

Paiements antérieurs à la mise à jour 50%

Sur la poignée 30%