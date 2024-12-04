Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Bord de Mer Avec Plan de Paiement sur 4 Ans à Dubaï

Appartements en Bord de Mer Avec un Plan de Paiement sur 4 Ans à Dubaï Rashid Yacht and Marina

Rashid Yachts & Marina est un développement d'élite en front de mer à Dubaï, offrant un style de vie sophistiqué grâce à des appartements de luxe, des installations de marina de classe mondiale et un emplacement privilégié sur le golfe Persique. Alliant design contemporain et élégance classique, le projet propose des résidences avec une vue imprenable sur la marina et la mer. Les résidents bénéficient d'une vaste gamme d'équipements, notamment des magasins de détail, des restaurants gastronomiques, une piste de promenade pittoresque au bord de l'eau et des parcs luxuriants. Conçue sur mesure pour les amateurs de yachts, la marina peut accueillir jusqu'à 430 yachts, ce qui en fait un choix inégalé pour les investisseurs et ceux qui recherchent un style de vie maritime haut de gamme.

Les appartements à vendre à Mina Rashid Dubai sont à distance de marche des écoles, des crèches, des cliniques familiales, des parcs communautaires et d'innombrables espaces de vie extérieurs. Ils se trouvent à seulement 10 minutes de la Sheikh Zayed Road, à 15 minutes de l'aéroport international de Dubaï, à 20 minutes du centre-ville de Dubaï, du Dubai Mall et de Burj Khalifa, à 20 minutes du Dubai Creek Harbour et à 30 minutes de la marina et de la Jumeirah Beach Residence.

Le projet présente une conception architecturale sophistiquée avec deux élégantes tours résidentielles, chacune s'élevant sur 9 étages, parfaitement reliées par un podium paysager luxuriant qui allie l'énergie urbaine à des espaces verts paisibles. Ce podium soigneusement conçu sert de sanctuaire communautaire, avec des jardins sereins, des terrasses de yoga et des espaces barbecue qui favorisent la détente et les liens sociaux. Les résidents bénéficient d'un éventail d'équipements de luxe, notamment une piscine à débordement avec une vue imprenable sur la marina, un centre de remise en forme ultramoderne, des salles polyvalentes et des aires de jeux dédiées aux enfants. Le projet offre également un accès direct à une piste de promenade animée au bord de l'eau bordée de restaurants haut de gamme et de boutiques, ainsi qu'à une marina de premier ordre pouvant accueillir 430 yachts, ce qui en fait une destination de choix pour un style de vie exclusif au bord de l'eau.

Le projet propose des intérieurs méticuleusement conçus, mettant l'accent sur l'élégance et le confort modernes, avec des appartements de 1 et 2 chambres. Chaque résidence est soigneusement conçue pour maximiser l'espace et la lumière, avec des aménagements ouverts, de hauts plafonds et des baies vitrées qui offrent une vue imprenable sur la marina et la verdure environnante. Les intérieurs présentent des finitions de haute qualité, notamment des armoires encastrées pour un grand espace de rangement et des cuisines équipées d'appareils électroménagers haut de gamme, améliorant à la fois la fonctionnalité et le style. La palette et les matériaux s'inspirent du cadre serein du front de mer, créant un mélange harmonieux de sophistication et de tranquillité, parfait pour une vie luxueuse.

DXB-00164