Appartement dans un nouvel immeuble Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay

Business Bay, Émirats arabes unis
depuis
$1,67M
;
11
ID: 27751
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï
  • Ville
    Business Bay
  • Métro
    Business Bay (~ 500 m)

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    25

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements exclusifs avec vue sur Burj Khalifa à Business Bay. Découvrez un complexe de style urbain aquatique au cœur de Business Bay, offrant un cadre de vie luxueux en bord de mer, des équipements haut de gamme, une vue imprenable sur Burj Khalifa.
DXB-00240

Localisation sur la carte

Business Bay, Émirats arabes unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Laisser une demande
Laisser une demande
Laisser une demande
