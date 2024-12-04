Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue sur la ville et plan de paiement à Dubaï JVT

Appartements modernes avec mensualités flexibles à Jumeirah Village Triangle

Jumeirah Village Triangle (JVT) est un quartier résidentiel bien pensé et familial de Dubaï, réputé pour son environnement paisible, ses parcs paysagers et ses infrastructures modernes. Idéalement situé entre Al Khail Road et Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, JVT offre un accès facile à des destinations clés comme Dubaï Marina, JBR et le centre-ville de Dubaï. Le quartier propose un mélange de villas, de maisons de ville et d'immeubles d'appartements de faible et moyenne hauteur, attirant tant les investisseurs que les particuliers. Avec ses écoles, ses commerces, ses centres de fitness et ses espaces verts luxuriants, JVT offre un style de vie équilibré dans un environnement paisible et bien desservi.

Les appartements à vendre dans le Jumeirah Village Triangle sont idéalement situés à seulement 4 minutes des écoles et des hôpitaux, 7 minutes du Dubai Miracle Garden, 15 minutes du Dubai Hills Mall, 17 minutes du Jumeirah Golf Estates, 20 minutes de Bluewaters Island et de JBR, 23 minutes de Palm Jumeirah, 26 minutes de Burj Khalifa et du Dubai Mall, et 30 minutes de l'aéroport international de Dubaï.

Le projet comprend une tour résidentielle contemporaine qui harmonise architecture moderne et éléments naturels, offrant un design ouvert et ensoleillé grâce à des façades rythmées, des baies vitrées et de vastes balcons qui harmonisent harmonieusement vie intérieure et extérieure. Situé dans le Jumeirah Village Triangle, le projet comprend un podium multifonctionnel dynamique qui abrite un large éventail d'équipements conçus pour favoriser le bien-être, les loisirs et le lien social. Les aménagements extérieurs comprennent une piscine avec des sièges en contrebas et un jacuzzi, des chaises longues, un bassin pour enfants, un espace barbecue et repas, un mini-golf, un jardin pour animaux, un court de padel, un espace yoga, une salle de sport extérieure et une piste de course suspendue avec vue panoramique. Les aménagements intérieurs comprennent une salle de sport entièrement équipée, un studio de yoga, un vestiaire et un spa, une aire de jeux pour enfants avec service de baby-sitting, un espace de coworking et des salles de réunion privées. De plus, la tour propose des espaces de commerces et de bureaux, ainsi qu'un hall d'entrée dédié aux professionnels, créant ainsi un lieu de vie complet alliant confort, dynamisme et modernité urbaine.

Le projet propose des intérieurs élégants privilégiant la lumière, l'espace et la fonctionnalité. Les logements sont disponibles en studio, T1, T2 et T3, chacun conçu pour optimiser le confort et la convivialité. Les espaces intérieurs sont ouverts et agrémentés de baies vitrées qui inondent les pièces de vie de lumière naturelle et offrent une vue imprenable sur la marina de Dubaï ou le Jumeirah Golf Estates. Chaque unité dispose de terrasses ou de balcons spacieux qui prolongent l'expérience de vie en plein air. Finitions haut de gamme et détails soignés sont omniprésents, avec des cuisines entièrement équipées et équipées d'électroménagers haut de gamme, et des chambres dotées de placards intégrés optimisant le rangement sans compromettre le style. Les salles de bains, élégantes et modernes, complètent l'esthétique raffinée de l'ensemble, tandis que certains logements comprennent des salles d'étude dédiées ou des espaces polyvalents, parfaits pour le travail ou la vie familiale. L'alliance de matériaux raffinés, de palettes neutres et d'éléments de design contemporains garantit à chaque résidence un cadre de vie propice à la détente et à un quotidien dynamique.

DXB-00245