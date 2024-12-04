Complexe résidentiel EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai

EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubaï.

Aperçu du projet :

EVERGR1N HOUSE by Object 1 redéfinit la vie moderne et durable à Dubaï.

Située au cœur de Jumeirah Garden City, cette boutique de 8 étages dispose de 219 résidences, depuis des studios élégants jusqu'à des appartements spacieux de 2 chambres, en passant par un design contemporain et un environnement verdoyant, une lumière naturelle abondante et une technologie de maison intelligente.

Types d'appartements, tailles et prix

Studios: ~ 43 m2 à partir de 265.000€

1-Chambre: ~ 73 m2 à partir de 445.000€

2-Chambre: ~ 115 m2 à partir de 663.000€

3-Chambre: ~ 211 m2 à partir de 1.250.000€

Plan de paiement flexible 50/50 : 50 % pendant la construction, 50 % lors du transfert.

Achèvement prévu : Q2 2026.

Commodités et style de vie Caractéristiques:

Piscine à débordement avec coucher de soleil.

Zone de bien-être : salle de sport, sauna, espace yoga et méditation.

Salon extérieur, barbecue et espaces club social.

Enfants salle de jeux & jardins paysagers.

Systèmes Smart-home & entrée sans clé.

24/7 concierge et sécurité.

Lieu privilégié – Jumeirah Garden City:

5 minutes → Dubai Mall & Burj Khalifa

7 min → Musée du futur

10 minutes → La Mer Beach

Accès direct à Sheikh Zayed Road.

Quartier vert central mais tranquille.

Faits saillants de l'investissement :

Prix d'entrée attractif à partir de 265.000€

Des loyers élevés allant jusqu'à 8-10% dans ce quartier.

Design éco-conscient et durable aligné avec la vision verte de Dubaï.

Propriété libre disponible pour toutes les nationalités.

Livré par l'objet 1, un développeur de confiance axé sur la qualité et le design.

Conclusion:

EVERGR1N HOUSE est plus qu'une résidence – c'est un investissement de style de vie combinant confort urbain, architecture verte, et fort potentiel de location.

Parfait pour les propriétaires cherchant la sérénité dans la ville, et les investisseurs visant la croissance et le ROI élevé.