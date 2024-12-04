  1. Realting.com
  Complexe résidentiel EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai

Complexe résidentiel EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai

Ajman, Émirats arabes unis
depuis
$311,965
BTC
3.7107670
ETH
194.4971657
USDT
308 435.4166564
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
33
ID: 27583
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Ajman

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

À propos du complexe

EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubaï.

Aperçu du projet :

EVERGR1N HOUSE by Object 1 redéfinit la vie moderne et durable à Dubaï.
Située au cœur de Jumeirah Garden City, cette boutique de 8 étages dispose de 219 résidences, depuis des studios élégants jusqu'à des appartements spacieux de 2 chambres, en passant par un design contemporain et un environnement verdoyant, une lumière naturelle abondante et une technologie de maison intelligente.

Types d'appartements, tailles et prix

  • Studios: ~ 43 m2 à partir de 265.000€

  • 1-Chambre: ~ 73 m2 à partir de 445.000€

  • 2-Chambre: ~ 115 m2 à partir de 663.000€

  • 3-Chambre: ~ 211 m2 à partir de 1.250.000€

Plan de paiement flexible 50/50 : 50 % pendant la construction, 50 % lors du transfert.
Achèvement prévu : Q2 2026.

Commodités et style de vie Caractéristiques:

  • Piscine à débordement avec coucher de soleil.

  • Zone de bien-être : salle de sport, sauna, espace yoga et méditation.

  • Salon extérieur, barbecue et espaces club social.

  • Enfants salle de jeux & jardins paysagers.

  • Systèmes Smart-home & entrée sans clé.

  • 24/7 concierge et sécurité.

Lieu privilégié – Jumeirah Garden City:

  • 5 minutes → Dubai Mall & Burj Khalifa

  • 7 min → Musée du futur

  • 10 minutes → La Mer Beach

  • Accès direct à Sheikh Zayed Road.

  • Quartier vert central mais tranquille.

Faits saillants de l'investissement :

  • Prix d'entrée attractif à partir de 265.000€

  • Des loyers élevés allant jusqu'à 8-10% dans ce quartier.

  • Design éco-conscient et durable aligné avec la vision verte de Dubaï.

  • Propriété libre disponible pour toutes les nationalités.

  • Livré par l'objet 1, un développeur de confiance axé sur la qualité et le design.

Conclusion:

EVERGR1N HOUSE est plus qu'une résidence – c'est un investissement de style de vie combinant confort urbain, architecture verte, et fort potentiel de location.
Parfait pour les propriétaires cherchant la sérénité dans la ville, et les investisseurs visant la croissance et le ROI élevé.

Localisation sur la carte

Ajman, Émirats arabes unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Posez toutes vos questions
