  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Complexe résidentiel High rental income. ROI 8-12%

Complexe résidentiel High rental income. ROI 8-12%

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$210,000
BTC
2.4979082
ETH
130.9260480
USDT
207 623.7462245
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
17 1
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 28032
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 18/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Pearl House 4 in JVC est le dernier ajout résidentiel d'Imtiaz Developments, offrant une collection premium d'appartements à Dubaï. Ce développement exquis présente un design élégant et contemporain qui allie harmonieusement esthétique et fonctionnalité. Il dispose d'une gamme impressionnante de logements qui répondent aux goûts éclairés de ceux qui recherchent des conditions de vie confortables.

Situé dans le Jumeirah Village Circle (JVC), l'un des quartiers résidentiels les plus recherchés de Dubaï, il bénéficie d'un emplacement privilégié qui trouve l'équilibre parfait entre tranquillité et accessibilité. Le complexe est stratégiquement situé, offrant un accès facile aux grandes autoroutes, aux quartiers d'affaires, aux magasins de classe mondiale et à divers lieux de divertissement.

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

Revue vidéo de complexe résidentiel High rental income. ROI 8-12%

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel 320 Riverside Crescent
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$444,271
Complexe résidentiel New complex of villas Montura 3 with polo fields, a mini golf and stables, close to the airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,91M
Complexe résidentiel Louvre
Abou Dabi, Émirats arabes unis
depuis
$1,01M
Complexe résidentiel Exquisite residential complex Ghost by Binghatti with modern infrastructure in the area of ​​Al Jaddaf, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$314,865
Complexe résidentiel BINGHATTI PHOENIX
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$195,208
Vous regardez
Complexe résidentiel High rental income. ROI 8-12%
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$210,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Afficher tout Complexe résidentiel Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Complexe résidentiel Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$2,84M
Le projet est un bâtiment résidentiel dans le centre de Dubaï conçu par Horacio Pagani.Le complexe résidentiel se présente sous la forme d'une tour unique avec un design inhabituel : des courbes en silex et une sphère en verre sur le dessus du bâtiment.L'emplacement privilégié du bâtiment of…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel FIVE Palm Jumeirah Hotel — buy-to-let apartments with a minimum yield of 7.5% in a luxury hotel complex by FIVE Hoding, Palm Jumeirah, Dubai
Complexe résidentiel FIVE Palm Jumeirah Hotel — buy-to-let apartments with a minimum yield of 7.5% in a luxury hotel complex by FIVE Hoding, Palm Jumeirah, Dubai
Complexe résidentiel FIVE Palm Jumeirah Hotel — buy-to-let apartments with a minimum yield of 7.5% in a luxury hotel complex by FIVE Hoding, Palm Jumeirah, Dubai
Complexe résidentiel FIVE Palm Jumeirah Hotel — buy-to-let apartments with a minimum yield of 7.5% in a luxury hotel complex by FIVE Hoding, Palm Jumeirah, Dubai
Complexe résidentiel FIVE Palm Jumeirah Hotel — buy-to-let apartments with a minimum yield of 7.5% in a luxury hotel complex by FIVE Hoding, Palm Jumeirah, Dubai
Afficher tout Complexe résidentiel FIVE Palm Jumeirah Hotel — buy-to-let apartments with a minimum yield of 7.5% in a luxury hotel complex by FIVE Hoding, Palm Jumeirah, Dubai
Complexe résidentiel FIVE Palm Jumeirah Hotel — buy-to-let apartments with a minimum yield of 7.5% in a luxury hotel complex by FIVE Hoding, Palm Jumeirah, Dubai
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$457,868
Apart-hotel de première classe sur la plage offre ses invités restaurants, piscines, SPA, lieux pour les réunions d'affaires, banquets et fêtes. Cet endroit est célèbre pour sa plage de sable de 150 mètres et son club de nuit sur le toit du bâtiment.Le complexe comprend 470 chambres luxueuse…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Complexe résidentiel Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,24M
Golf Acres by Emaar est un nouveau projet unique, combinant harmonie naturelle et luxe moderne, dans la communauté dynamique d'Emaar Sud. Appartements spacieux et maisons de ville avec une vue sur des terrains de golf bien entretenus créent une atmosphère confortable et calme. Chaque maison …
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications