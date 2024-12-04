Complexe résidentiel High rental income. ROI 8-12%

Pearl House 4 in JVC est le dernier ajout résidentiel d'Imtiaz Developments, offrant une collection premium d'appartements à Dubaï. Ce développement exquis présente un design élégant et contemporain qui allie harmonieusement esthétique et fonctionnalité. Il dispose d'une gamme impressionnante de logements qui répondent aux goûts éclairés de ceux qui recherchent des conditions de vie confortables.

Situé dans le Jumeirah Village Circle (JVC), l'un des quartiers résidentiels les plus recherchés de Dubaï, il bénéficie d'un emplacement privilégié qui trouve l'équilibre parfait entre tranquillité et accessibilité. Le complexe est stratégiquement situé, offrant un accès facile aux grandes autoroutes, aux quartiers d'affaires, aux magasins de classe mondiale et à divers lieux de divertissement.

