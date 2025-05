Complexe résidentiel Empire LakeViews

Niché dans le cœur vibrant de Liwan, entre l'Oasis de Silicone de Dubaï prospère et le centre académique serein de la ville académique. Empire Lakeviews combine sans heurt l'énergie dynamique de la vie urbaine avec l'ambiance calme de l'environnement éducatif. Avec des centres d'innovation et des zones industrielles animées à proximité, les résidents peuvent profiter d'un accès inégalé aux équipements essentiels, en adoptant un style de vie équilibré dans l'un des paysages les plus avant-gardistes de Dubaï.

Empire LakeViews réception élégante offre une expérience sophistiquée mais accueillante. Avec un décor raffiné, une vue tranquille sur le lac et des détails méticuleux, il incarne une grâce sereine qui donne un ton mémorable à chaque invité.

ÉTUDE AVEC POOL. TAILLE : 407.09 - 425.39 SQ. - Oui.

ÉTUDES SANS POOL. RANGE : 410.75 - 432.60 SQ. - Oui.

1 BHK avec la poche. TAILLE : 856.70-867.14 QS. - Oui.

1 BHK avec la poche. TAILLE : 753.80 - 754.12 SQ. - Oui.

1 BK SANS POOL. TAILLE : 753.80 - 754.12 SQ. - Oui.

1 BHK avec la poche. TAILLE : 804.28-830.11 QS. - Oui.

1 BHK avec la poche. RANGE : 789.86 - 789.96 SQ. - Oui.

2 coups avec la poche. TAILLE : 1328,00 SQ. - Oui.

2 coups avec la poche. TAILLE : 1319.66 SQ. - Oui.

3 BHK DUPLEX AVEC POOL. TAILLE : 2633.71 SQ. - Oui.

Le lobby des ascenseurs et la zone d'attente d'Empire LakeViews rayonnent classe sophistiquée, fusionnant confort et sophistication. Conçus pour offrir une pause calme, ces espaces enrichissent gracieusement le voyage.

Le lobby sophistiqué offre un prélude élégant à votre maison. Avec un design contemporain et des finitions raffinées, il crée une atmosphère de confort et de luxe, donnant le ton pour une expérience de vie exceptionnelle.

La piscine offre un sanctuaire de détente et d'élégance, se mêlant impeccablement à l'environnement paisible. Son design et son atmosphère sereine offrent une évasion rafraîchissante, idéale pour se détendre dans le style.

Le parc Creek offre une évasion sereine, invitant les visiteurs dans des paysages verdoyants et des sentiers paisibles. Cette zone paisible crée une retraite apaisante où la beauté de la nature apporte calme et rajeunissement.

Le court de tennis d'Empire LakeViews offre un espace haut de gamme pour les joueurs de tous niveaux de compétence. Entouré de vues panoramiques, il offre le cadre parfait pour des rassemblements intenses, des jeux de loisirs et une compétition amicale.

Le terrain de basket-ball invite les résidents à activer leur jeu avec des installations de qualité supérieure. Qu'il s'agisse de pratique, de match amical ou de jeu compétitif, cet espace vibrant inspire compétence, camaraderie et loisirs actifs pour tous les âges.

Le mini terrain de golf de Empire LakeViews offre une retraite délicieuse. Cet espace vert invite les résidents à se détendre, à profiter d'une compétition amicale et à vivre la joie des loisirs en plein air.

L'amphithéâtre transforme les soirées en expériences cinématographiques mémorables. Avec un cadre étoilé et des sièges en plein air, il invite les résidents à se détendre, à profiter de leurs films préférés et à partager des moments magiques ensemble.

Lac Empire Vues Box Cricket installation est parfait pour les amateurs de cricket pour profiter de matchs animés. Avec un terrain bien entretenu et une ambiance accueillante, c'est un endroit où la camaraderie et la compétition créent des moments inoubliables pour tous les âges.

La piste de jogging invite les résidents à revigorer leur journée avec des pistes énergisantes ou des promenades apaisantes. Entouré de verdure et d'air frais, il est un espace idéal pour la remise en forme, la détente et profiter de la nature.

Empire LakeViews favorise la productivité et la créativité, offrant un environnement contemporain et dynamique aux professionnels. Avec des vues inspirantes et un design fonctionnel, c'est un cadre idéal pour nourrir des idées, des réseaux et atteindre des objectifs.

La salle de gym panoramique de l'Empire LakeViews offre une expérience de fitness revigorante dans un espace ouvert. Cet espace saisissant permet aux résidents de faire de l'exercice tout en profitant de vues panoramiques, rendant chaque entraînement à la fois énergisant et élevant.

Lac Empire Vues Enfants Jouer Zone offre une évasion délicieuse pour les enfants à explorer, rire et jouer librement. Sûr, coloré et plein d'activités stimulantes, c'est un espace où les souvenirs d'enfance sont faits chaque jour.

Le Pet Park est un espace dédié aux animaux de compagnie pour voyager, jouer et socialiser dans un environnement sûr. Entouré par la nature, il est un endroit accueillant pour les animaux domestiques et leurs propriétaires à profiter ensemble.