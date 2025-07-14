Complexe résidentiel Motor City

Le complexe résidentiel se compose de quatre blocs reliés par un podium commun, réservé exclusivement aux résidents du complexe. Toutes les résidences se caractérisent par un aménagement spacieux, des fenêtres panoramiques qui remplissent les chambres de lumière naturelle et des balcons offrant une vue panoramique imprenable sur les environs. Toutes les résidences sont vendues entièrement meublées, et chaque détail a été soigneusement considéré pour un maximum de confort et de style.

Les résidents du complexe ont la possibilité de s'entraîner sur les derniers équipements utilisés par les joueurs d'Arsenal. La élégante zone de fitness Arsenal, conçue en collaboration avec des représentants du célèbre club de football, est idéale pour garder votre corps en forme et rend chaque entraînement aussi efficace que possible.





Disposition (clé en main) :



Résidence avec 1 chambre / Superficie à partir de 49,7 m2 / Prix à partir de 281,500 $.

Résidence avec 2 chambres / Superficie à partir de 104.4 м2 / Prix à partir de 581 700 $.

Résidence avec 3 chambres / Superficie à partir de 175.4 м2 / Prix à partir de 1 075 900 $.





Infrastructures extérieures



Des piscines.

Parcs et pelouses.

Jardin Zen.

Parkour et le mur d'escalade.

Parc de chiens.

Espace barbecue.

Zones de pique-nique.

Une piste de jogging.

Espaces communautaires.

Tennis & Cricket.

Cinéma en plein air.

Fontaine de jeu interactive.





Infrastructure - Intérieur



Ping-pong.

Zone de jeu.

Mur d'escalade pour enfants.

Fitness.

Bibliothèque.

Espace Yoga & méditation.

Salle à vapeur et sauna.

Studio Pilates.

Zones de détente.

Studio de musique.

Coworking.



Le projet fournit des services complets d'une société de gestion, qui s'occupera pleinement de toutes les questions liées à la location de la propriété et maximisera les revenus. Le processus de gestion est entièrement automatisé et est une prime de classe mondiale, y compris l'entretien et les impôts, qui fournira aux investisseurs un flux de trésorerie entièrement passif.



Moteur de Dubaï Ville, située au cœur de Dubaï, est un quartier dynamique connu pour son accent sur le sport automobile et le style de vie. Il s'agit d'un mélange d'installations de divertissement, résidentielles, commerciales et récréatives. Dans l'ensemble, le quartier offre un style de vie unique axé sur le sport automobile et la culture automobile, ce qui en fait une destination attrayante pour les résidents et les visiteurs avec une passion pour les voitures et les courses.