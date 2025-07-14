  1. Realting.com
  Émirats arabes unis
  Complexe résidentiel Motor City

Complexe résidentiel Motor City

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$281,500
BTC
3.3483865
ETH
175.5032501
USDT
278 314.6883914
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
16
ID: 25406
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/03/2026

Emplacement

  Pays
    Émirats arabes unis
  État
    Doubaï
  Adresse
    5 Street, k 27 Villa K27

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  Classe
    Classe
    Classe premium
  Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    46

À propos du complexe

Le complexe résidentiel se compose de quatre blocs reliés par un podium commun, réservé exclusivement aux résidents du complexe. Toutes les résidences se caractérisent par un aménagement spacieux, des fenêtres panoramiques qui remplissent les chambres de lumière naturelle et des balcons offrant une vue panoramique imprenable sur les environs. Toutes les résidences sont vendues entièrement meublées, et chaque détail a été soigneusement considéré pour un maximum de confort et de style.

Les résidents du complexe ont la possibilité de s'entraîner sur les derniers équipements utilisés par les joueurs d'Arsenal. La élégante zone de fitness Arsenal, conçue en collaboration avec des représentants du célèbre club de football, est idéale pour garder votre corps en forme et rend chaque entraînement aussi efficace que possible.


Disposition (clé en main) :

  • Résidence avec 1 chambre / Superficie à partir de 49,7 m2 / Prix à partir de 281,500 $.
  • Résidence avec 2 chambres / Superficie à partir de 104.4 м2 / Prix à partir de 581 700 $.
  • Résidence avec 3 chambres / Superficie à partir de 175.4 м2 / Prix à partir de 1 075 900 $.


Infrastructures extérieures

  • Des piscines.
  • Parcs et pelouses.
  • Jardin Zen.
  • Parkour et le mur d'escalade.
  • Parc de chiens.
  • Espace barbecue.
  • Zones de pique-nique.
  • Une piste de jogging.
  • Espaces communautaires.
  • Tennis & Cricket.
  • Cinéma en plein air.
  • Fontaine de jeu interactive.


Infrastructure - Intérieur

  • Ping-pong.
  • Zone de jeu.
  • Mur d'escalade pour enfants.
  • Fitness.
  • Bibliothèque.
  • Espace Yoga & méditation.
  • Salle à vapeur et sauna.
  • Studio Pilates.
  • Zones de détente.
  • Studio de musique.
  • Coworking.


Le projet fournit des services complets d'une société de gestion, qui s'occupera pleinement de toutes les questions liées à la location de la propriété et maximisera les revenus. Le processus de gestion est entièrement automatisé et est une prime de classe mondiale, y compris l'entretien et les impôts, qui fournira aux investisseurs un flux de trésorerie entièrement passif.

Moteur de Dubaï Ville, située au cœur de Dubaï, est un quartier dynamique connu pour son accent sur le sport automobile et le style de vie. Il s'agit d'un mélange d'installations de divertissement, résidentielles, commerciales et récréatives. Dans l'ensemble, le quartier offre un style de vie unique axé sur le sport automobile et la culture automobile, ce qui en fait une destination attrayante pour les résidents et les visiteurs avec une passion pour les voitures et les courses.

Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 49.7
Prix ​​par m², USD 5,664
Prix ​​de l'appartement, USD 281,500
Appartements 2 chambres
Surface, m² 104.4
Prix ​​par m², USD 5,572
Prix ​​de l'appartement, USD 581,700
Appartements 3 chambres
Surface, m² 175.4
Prix ​​par m², USD 6,134
Prix ​​de l'appartement, USD 1,08M

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Soins de santé
Alimentation et boissons

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel

14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
