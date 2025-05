Complexe résidentiel New Baltimore Residence with a swimming pool and sports grounds, Town Square, Dubai, UAE

Baltimore est un projet résidentiel, qui deviendra non seulement un lieu de vie, mais la source réelle d'inspiration et de cohésion. Ce projet combine idéalement tout ce qui est nécessaire pour une vie confortable et active dans la ville moderne. Situé dans un cadre prestigieux et pittoresque, il ouvre des possibilités incroyables de loisirs, de travail et de communication avec des amis et des familles.

Tous les détails sont pensés pour votre confort et votre temps libre, des chambres spacieuses et lumineuses avec de grandes fenêtres aux cuisines élégantes et fonctionnelles, qui vous permettront de profiter de chaque moment à la maison. Chambres spacieuses et confortables, rendues à l'aide de matériaux de haute qualité, assureront la détente et la convivialité réelles.

Pour ceux qui aiment le mode de vie actif, il y a des commodités modernes. Le complexe comprend un centre de fitness, où vous pouvez garder la forme et aller pour les sports à tout moment. Basketball et terrain de football, idéal pour les divertissements sportifs avec vos amis en plein air, vous attendent. Il y a aussi des pistes de jogging et de vélo, un parc pour animaux.

L'atmosphère unique de la région créera les conditions idéales pour ceux qui cherchent non seulement un logement, mais un endroit pour un bon repos.

Équipements:

piscine

Salle de sport

terrain de basketball

jogging et pistes cyclables

aire de jeux pour enfants

terrain de football

courts de tennis et de paddle

parc pour animaux de compagnie

club de fitness

Espace barbecue

Achèvement — 3ème trimestre de 2027.

Plan de paiement 50/50.

Caractéristiques des appartements

Sans meubles, seulement avec appareils électroménagers

Emplacement et infrastructure à proximité

L'emplacement à Town Square fait de ce complexe le choix idéal. Les zones offrent de nombreuses commodités, qui rendent la vie confortable et diversifiée. Le skate park est l'endroit idéal pour les jeunes et tout le monde, qui veulent rester en forme. Les amateurs d'activités peuvent skater, scooter et patin à roulettes ici. Supermarchés, cafés et restaurants sont à distance de marche, permettant d'aller faire du shopping et profiter de la nourriture délicieuse facilement et rapidement. Il y a un parc d'animaux de compagnie dans la région. C'est un espace sûr et bien entretenu, où vos animaux peuvent courir, jouer et communiquer avec d'autres chiens. Des événements et des partis réguliers favorisent le renforcement des relations entre les résidents et créent le sentiment communautaire.