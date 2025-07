Complexe résidentiel New Edgewater Residences Phase 2 with a swimming pool close to the international airport, Dubai Islands, Dubai, UAE

Edgewater Residences Phase 2 by Eva Real Estate est un projet qui incarne l'équilibre idéal entre qualité supérieure et situation exceptionnelle. Ce complexe résidentiel est à quelques minutes à pied de la plage, un centre commercial et des hôtels, et vous donnera confort et commodité dans l'un des quartiers les plus recherchés de Dubaï. L'architecture moderne avec des fenêtres de sol à plafond, des appartements et des cuisines spacieuses, équipées d'appareils Bosch - tout est fait avec une attention aux détails pour assurer un maximum de confort pour les résidents.

Chaque détail dans Edgewater Residences Phase 2 est pensé pour créer les conditions idéales pour la vie. Les appartements spacieux avec une qualité de finition élevée permettent de profiter du confort et du luxe, et les plans ouverts et les grandes fenêtres remplissent l'espace de lumière et d'air.

Ce projet combine parfaitement tranquillité de la vie côtière avec des opportunités, qui sont données par l'infrastructure bien développée de la région. Vous pourrez profiter des promenades du matin sur la plage, explorer les restaurants et les boutiques à chaque tour, et vous reposer dans les espaces lounge confortables.

Équipements:

salon extérieur

piscine

aire de jeux pour enfants

Achèvement - 3ème trimestre de 2026.

Plan de paiement 40/60

Caractéristiques des appartements

Finition comme dans la brochure, les matériaux sont également spécifiés dans le contrat, appareils de cuisine Bosch (four, cuisinière, hotte).

Sans meubles (mais placards, cuisine, articles sanitaires sont inclus).

Aéroport international de Dubaï - 10 minutes

Burj Khalifa - 20 minutes

Dubai Mall - 20 minutes

Burj Al Arab - 35 minutes

Emplacement et infrastructure à proximité