Complexe résidentiel New Aria Heights Residence with swimming pools and restaurants in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE

Aria Heights by Seven Tides est une tour moderne de 16 étages située au cœur de l'un des quartiers les plus populaires de Dubaï - JVC (Jumeirah Village Circle). Le projet comprend 169 résidences de luxe, offrant des aménagements variables, des studios confortables aux appartements spacieux de trois chambres. Chaque appartement d'Aria Heights est conçu en tenant compte des tendances contemporaines et équipé de matériaux de haute qualité, créant une atmosphère unique de convivialité et d'élégance.

Les appartements spacieux avec des hauts plafonds et des fenêtres au plafond offrent une vue incroyable sur la ville et donnent un maximum de lumière et d'air, rendant chaque logement remarquable. Les plans ouverts permettent de créer des espaces de vie fonctionnels et pratiques, où chaque élément intérieur est pensé au dernier détail. Seuls les matériaux de finition les plus de qualité sont utilisés dans les appartements, les rendant encore plus attrayants et durables.

Aria Heights n'est pas seulement un complexe résidentiel, mais l'endroit idéal pour la vie à Dubaï. L'emplacement idéal dans JVC signifie, que toutes les installations importantes, tels que les magasins, restaurants, écoles et milieux de santé, sont situés à distance de marche. De plus, le projet donne à ses résidents tout ce qu'il faut pour vivre confortablement : des grandes piscines aux gymnases bien équipés et aux salons confortables.

Équipements:

grande piscine et piscine pour enfants

gymnase entièrement équipé

salon extérieur

magasin et restaurants au rez-de-chaussée

Achèvement - 4e trimestre de 2026.

Plan de paiement

60% en construction (2 ans), 40% en 1 an après achèvement

Caractéristiques des appartements

Sans meubles, seulement finition

Emplacement et infrastructure à proximité

La propriété est située dans la zone prestigieuse de JVC, à proximité des écoles, des restaurants et des parcs.