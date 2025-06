Complexe résidentiel New Lexington Residence with a swimming pool and sports grounds, Townsquare, Dubai, UAE

Lexington est un projet résidentiel, qui incarne l'harmonie du style moderne, la convivialité et la proximité de la nature. Chaque détail est pensé ici pour vous faire sentir confortable et entouré par l'élégance et la tranquillité. Des appartements spacieux avec 1-3 chambres sont disponibles. Chaque résidence est remplie de lumière naturelle, qui se trouve dans les salons et les salles à manger, créant une atmosphère chaleureuse et confortable. Chambres spacieuses avec des sols élégants en porcelaine vitrée, grandes armoires intégrées et salles de bains de luxe dans les chambres principales deviennent l'endroit pour la vie et la détente. La cuisine, entièrement équipée avec des appareils modernes, est un espace fonctionnel et élégant. L'arrangement réfléchi et les grands comptoirs en font l'endroit idéal pour cuisiner. Sur le territoire du complexe, vous trouverez des pistes de jogging et des sentiers de randonnée, qui sont idéales pour la randonnée tranquille et la détente en plein air.

Lexington offre à ses résidents une gamme impressionnante d'équipements, créant les conditions idéales pour une vie active, confortable et harmonieuse. Il y a une piscine spacieuse. Pour ceux qui apprécient la santé et l'activité physique, il y a une salle de sport moderne avec un équipement de haute qualité et un club de fitness avec des zones de yoga et de pilates. Il y a une aire de jeux lumineuse et sûre pour les enfants, où les enfants peuvent s'amuser. Une attention particulière est accordée à l'environnement social confortable. Le barbecue deviendra l'endroit idéal pour les dîners en famille et les réunions avec des amis en plein air, créant une atmosphère chaleureuse et chaleureuse.

Équipements:

piscine

Salle de sport

terrain de basketball

jogging et pistes cyclables

aire de jeux pour enfants

terrain de football

courts de tennis et de paddle

parc pour animaux de compagnie

club de fitness

Espace barbecue

Achèvement - 3ème trimestre de 2027.

Plan de paiement 50/50.

Caractéristiques des appartements

Sans meubles, seulement avec appareils électroménagers

Emplacement et infrastructure à proximité

L'emplacement à Town Square fait de ce complexe le choix idéal. Les zones offrent de nombreuses commodités, qui rendent la vie confortable et diversifiée. Le skate park est l'endroit idéal pour les jeunes et tout le monde, qui veulent rester en forme. Les amateurs d'activités peuvent skater, scooter et patin à roulettes ici. Supermarchés, cafés et restaurants sont à distance de marche, permettant d'aller faire du shopping et profiter de la nourriture délicieuse facilement et rapidement. Il y a un parc d'animaux de compagnie dans la région. C'est un espace sûr et bien entretenu, où vos animaux peuvent courir, jouer et communiquer avec d'autres chiens. Des événements et des partis réguliers favorisent le renforcement des relations entre les résidents et créent le sentiment communautaire.