Complexe résidentiel New complex of furnished apartments Sunset Bay One with a direct access to the beach and panoramic views, Dubai Islands, Dubai, UAE

Baie du coucher du soleil L'un est un complexe résidentiel sur les îles de Dubaï, offrant des appartements entièrement meublés avec des finitions de haute qualité et des appareils modernes. Le projet est axé sur les personnes qui s'intéressent au confort, à la vie privée et à la nature. Les fenêtres ont une vue sur les îles, et l'emplacement assure un accès facile à la plage et la marina - à seulement 3 minutes en voiture.

L'élément clé du projet est la combinaison de la vie privée et du niveau d'infrastructure de la station, créant l'atmosphère d'une communauté insulaire fermée. Baie du coucher du soleil On sera idéal pour ceux qui recherchent une maison avec un design moderne et des équipements pour un style de vie confortable et calme.

Équipements:

vue imprenable sur les îles

niveau de vie de la station balnéaire

accès direct à la plage et à la marina à seulement 3 minutes en voiture

conception moderne et infrastructure pensée

Plan de paiement 20/40/40%

Achèvement - 4e trimestre de 2026.

Caractéristiques des appartements

Appartements entièrement meublés, avec appareils électroménagers et système "Smart Home"

Emplacement et infrastructure à proximité

La propriété est située dans la région des îles Dubai, composée de quatre îles artificielles.