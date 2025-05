Complexe résidentiel New W Residences with a spa area and around-the-clock security close to highways, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE

Les résidences, inspirées par l'esprit de New York, sont situées au cœur de Dubaï dynamique, où se réunissent l'énergie de classe mondiale et l'expérience améliorée. Ces appartements uniques offrent un style de vie qui allie musique, mode, design et art de la cuisine.

Chaque espace est fait avec un goût sophistiqué ici, ce qui met l'accent sur le design difficile. Les intérieurs, développés par LW Design, projetent l'élégance moderne, avec de hauts plafonds et l'abondance de la lumière naturelle. Chaque résidence dispose d'un balcon privé. Les cuisines ne sont pas seulement élégantes, mais aussi fonctionnelles : l'armoire en chêne et les appareils Smeg haut de gamme créent les conditions idéales pour un confort quotidien. L'intérieur de la chambre est fait dans des couleurs douces. Les salles de bains allient harmonieusement luxe moderne et minimalisme : bains, comptoirs en marbre et mélangeurs noirs martelés les rendent vraiment uniques.

Le complexe résidentiel vous offre un large éventail d'équipements, qui font de votre vie la plus confortable et la plus négligente. Vous pouvez commencer tous les matins confortablement, parce que vous savez que différents services sont à votre choix - l'organisation de vols privés, tout nécessaire pour voyager confortablement, y compris le transport à l'aéroport et autour de la ville. Si vous prévoyez des achats, le personnel du complexe est prêt à vous donner toutes les informations nécessaires sur les meilleurs magasins et centres commerciaux pour rendre votre shopping agréable et pratique.

La sécurité de votre maison et de votre confort est assurée par la sécurité 24 heures sur 24, vous permettant de n'avoir aucun problème de sécurité et de profiter de chaque moment de la vie. De plus, les services de concierge et de concierge sont également prêts à vous aider à résoudre tout problème.

Équipements

aire de jeux pour enfants

espace fitness extérieur

studios de yoga et de pilates

Salle de sport

Spa

sauna et bain de vapeur

espaces multifonctionnels

Salles de séjour

Espaces barbecue

Salles de réunion

différents services

Sécurité 24 heures sur 24

Achèvement - 4ème trimestre de 2028.

Installations et équipement dans la maison

Sans meubles, avec appareils.

Emplacement et infrastructure à proximité

Jumeirah Lakes Towers (JLT) à Dubaï est un quartier dynamique, idéal pour le projet résidentiel. L'un des principaux avantages de JLT est son emplacement stratégique : la zone est située à proximité des autoroutes principales et d'une station de métro, offrant un accès facile aux autres zones de la ville. Différentes commodités, y compris des boutiques, des cafés, des restaurants et des centres de fitness, rendent votre vie en JLT confortable et pratique. Des vues époustouflantes sur le lac et les gratte-ciel créent l'atmosphère unique, et les espaces verts et les sentiers pédestres favorisent les activités de plein air.