Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Rakhiv
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Rakhiv, Ukraine

1 propriété total trouvé
Maison de ville 6 chambres dans Rakhiv, Ukraine
Maison de ville 6 chambres
Rakhiv, Ukraine
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
$180,252
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English, Русский, Čeština, Українська
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller