  2. Ukraine
  3. Oblast d'Odessa

Nouveaux bâtiments à vendre en Oblast d'Odessa

Odessa
1
Odesa Raion
1
Odesa Urban Hromada
1
Complexe résidentiel « Kimolos » – un complexe résidentiel unique inspiré par l’élégance des îles grecques et situé au cœ
Odessa, Ukraine
depuis
$32,320
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 18
Bienvenue à « Kimolos » – un complexe résidentiel unique inspiré par l’élégance des îles grecques et situé au cœur de la belle et dynamique ville d’Odessa. « Kimolos » n’est pas seulement un lieu de vie, mais un véritable style de vie combinant architecture raffinée, technologies modernes e…
