Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Yozgat
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Yozgat, Turquie

Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Ajouter une propriété
Laisser une demande gratuite pour une requête de recherche
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Conditions d'utilisation.

Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à vendre dans d'autres sections de notre portail
Villa 3 chambres dans Mahmutlar, Turquie
Villa 3 chambres
Mahmutlar, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Liste des prixVilla, 3+1Floor: 1, , 190m2, 290 000 €Présentant l'épitome du luxe vivant au c…
$332,215
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Alanya, Turquie
Appartement 3 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 2
Liste des prixMaison individuelle, 3+1Floor: 1, , 100m2, 1 800 000 €Entrez dans un monde où …
$2,06M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Kargicak, Turquie
Villa 3 chambres
Kargicak, Turquie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Liste des prixVilla, 3+1Floor: 1, , 200m2, 840 000 €Imaginez vous réveiller tous les jours a…
$962,276
Laisser une demande
AuraAura
Appartement 1 chambre dans Mahmutlar, Turquie
Appartement 1 chambre
Mahmutlar, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 12
Liste des prixAppartement, 1+1Voyage: 4, , 50m2, 95 000 €Bienvenue à une occasion extraordin…
$108,829
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Alanya, Turquie
Appartement 1 chambre
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 5
Liste des prixAppartement, 1+1Floor: 2, , 63m2, 91 500 €Plongez dans l'épitome de la vie de …
$105,392
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Kargicak, Turquie
Villa 2 chambres
Kargicak, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Liste des prixVilla, 2+1Floor: 1, , 160m2, 335,000 €Découvrez une vie de luxe et de tranquil…
$383,765
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Alanya, Turquie
Appartement 2 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 4
Liste des prixAppartement, 2+1 (Duplex)Floor: 2, , 110m2, 144 000 €Bienvenue à votre retrait…
$164,962
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Mahmutlar, Turquie
Appartement 2 chambres
Mahmutlar, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 12
Liste des prixAppartement, 2+1Voyage: 1, , 95m2, 89 000 €Bienvenue dans votre future oasis a…
$101,955
Laisser une demande
Appartement dans Alanya, Turquie
Appartement
Alanya, Turquie
Numéro d'identification: 628🏡 Panorama de la rivière IKYEn vente un appartement confortable …
$92,137
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Oba, Turquie
Appartement 1 chambre
Oba, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 4
Liste des prixAppartement, 1+1Voyage: 2, , 50m2, 70 000 €Bienvenue dans votre future maison,…
$80,190
Laisser une demande
Appartement 5 chambres dans Alanya, Turquie
Appartement 5 chambres
Alanya, Turquie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 4
Liste des prixAppartement, 5+1 (Duplex)Floor: 4, , 280m2, 235 000 €Entrez dans un monde de l…
$269,208
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Kargicak, Turquie
Appartement 2 chambres
Kargicak, Turquie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 12
Liste des prixAppartement, 2+1Floor: 9, , 100m2, 295 000 €Bienvenue dans votre maison de rêv…
$337,942
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Yozgat, Turquie

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller