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Maisons à vendre en Yozgat, Turquie

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Ovakent, Turquie
Maison 4 chambres
Ovakent, Turquie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 648 m²
Nombre d'étages 3
Villas Elite et nbsp; KIWI Sunset 2, la possibilité d'obtenir la citoyenneté turque! KIWI Co…
$3,38M
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Caractéristiques des propriétés en Yozgat, Turquie

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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