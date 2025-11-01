Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Tire
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Tire, Turquie

1 propriété total trouvé
Appartement dans Mahmutlar Mahallesi, Turquie
Appartement
Mahmutlar Mahallesi, Turquie
$330,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller