  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Région de l'Anatolie du Sud-Est
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Région de l'Anatolie du Sud-Est, Turquie

Diyarbakir
54
Egil
47
Sur
4
4 propriétés total trouvé
Villa 11 chambres dans Sur, Turquie
Villa 11 chambres
Sur, Turquie
Nombre de pièces 11
Nombre de salles de bains 6
Surface 450 m²
Nombre d'étages 3
$21,09M
Villa 7 chambres dans Sur, Turquie
Villa 7 chambres
Sur, Turquie
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
Nombre d'étages 2
$16,64M
Villa 6 chambres dans Yenisehir, Turquie
Villa 6 chambres
Yenisehir, Turquie
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 480 m²
Nombre d'étages 3
$24,11M
Villa 9 chambres dans Sur, Turquie
Villa 9 chambres
Sur, Turquie
Nombre de pièces 9
Nombre de salles de bains 6
Surface 550 m²
Nombre d'étages 3
$33,19M
