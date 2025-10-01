Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Région de l'Anatolie du Sud-Est
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Région de l'Anatolie du Sud-Est, Turquie

Diyarbakir
47
Egil
47
2 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Buyukdere, Turquie
Maison 5 chambres
Buyukdere, Turquie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 550 m²
Niché dans l'environnement serein et verdoyant de Sarıyer, l'un des quartiers les plus tranq…
$5,45M
Maison 5 chambres dans Tasyaka, Turquie
Maison 5 chambres
Tasyaka, Turquie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 500 m²
Fethiye, une ville de villégiature historique de la célèbre région de Mugla, est un mélange …
$1,75M
