  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Pamukkale
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Pamukkale, Turquie

appartements
8
8 propriétés total trouvé
Appartement 5 chambres dans Pamukkale, Turquie
Appartement 5 chambres
Pamukkale, Turquie
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 201 m²
Sol 1/4
$4,52M
Laisser une demande
Appartement dans Pamukkale, Turquie
Appartement
Pamukkale, Turquie
Surface 35 m²
$586,042
Laisser une demande
Appartement dans Kale, Turquie
Appartement
Kale, Turquie
Surface 387 m²
$1,70M
Laisser une demande
OneOne
Appartement 3 chambres dans Pamukkale, Turquie
Appartement 3 chambres
Pamukkale, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 3/3
$1,87M
Laisser une demande
Appartement dans Cankurtaran, Turquie
Appartement
Cankurtaran, Turquie
Surface 532 m²
$2,15M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Pamukkale, Turquie
Appartement 3 chambres
Pamukkale, Turquie
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 1/3
$1,86M
Laisser une demande
AtlantaAtlanta
Appartement 2 chambres dans Pamukkale, Turquie
Appartement 2 chambres
Pamukkale, Turquie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Sol 1/3
$1,52M
Laisser une demande
Appartement dans Pamukkale, Turquie
Appartement
Pamukkale, Turquie
Surface 292 m²
$8,22M
Laisser une demande
