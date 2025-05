La résidence dispose de piscines intérieures et extérieures, d'une piscine pour enfants avec toboggans, d'un hammam, d'un sauna et d'un jacuzzi, d'une salle de massage, d'un barbecue et d'un coin salon, d'une salle de sport, d'un mini-club, d'un court de tennis, d'un parking, d'une vidéosurveillance 24h/24 et d'une connexion Internet sans fil.

Achèvement - 31/12/2024.

Système central par satellite

Fenêtres en PVC à double vitrage

Porte d'entrée en acier

Ébénisterie de cuisine

Comptoir de cuisine en granit

Planchers carrelage

Mer - 2 km

Alanya centre-ville - 16 km

Aéroport le plus proche - 25 km

Aéroport Antalya - 145 km

