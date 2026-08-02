Appartement dans un nouvel immeuble JW Marriott Tarabya

JW Marriott Tarabya est un projet résidentiel haut de gamme comprenant 215 résidences et 22 espaces de bureaux, situé dans le prestigieux quartier de Tarabya (Sarıyer), sur la rive européenne d'Istanbul. Le projet associe une architecture contemporaine à des vues exceptionnelles sur le Bosphore et la forêt de Belgrade, offrant un cadre de vie raffiné, fonctionnel et luxueux.

JW Marriott Tarabya propose de spacieux appartements de 1+1 à 4+1, des duplex élégants, des terrasses infinity ainsi qu'une gamme complète d'équipements dédiés au bien-être. Il allie ainsi confort absolu, prestige international et fort potentiel d'investissement.

Les 10 principaux avantages de JW Marriott Tarabya