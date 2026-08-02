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Appartement dans un nouvel immeuble JW Marriott Tarabya

Sariyer, Turquie
depuis
$712,000
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4
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ID: 39655
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Sariyer
  • Métro
    Hacıosman (~ 200 m)

À propos du complexe

JW Marriott Tarabya est un projet résidentiel haut de gamme comprenant 215 résidences et 22 espaces de bureaux, situé dans le prestigieux quartier de Tarabya (Sarıyer), sur la rive européenne d'Istanbul. Le projet associe une architecture contemporaine à des vues exceptionnelles sur le Bosphore et la forêt de Belgrade, offrant un cadre de vie raffiné, fonctionnel et luxueux.

JW Marriott Tarabya propose de spacieux appartements de 1+1 à 4+1, des duplex élégants, des terrasses infinity ainsi qu'une gamme complète d'équipements dédiés au bien-être. Il allie ainsi confort absolu, prestige international et fort potentiel d'investissement.

Les 10 principaux avantages de JW Marriott Tarabya

  1. Adresse prestigieuse à Tarabya / Sarıyer.

  2. Vues panoramiques sur le Bosphore et la forêt de Belgrade.

  3. Appartements de 1+1 à 4+1, avec des surfaces allant jusqu'à 332 m².

  4. Duplex et terrasses infinity offrant des vues spectaculaires.

  5. Matériaux et finitions haut de gamme.

  6. Piscines intérieure et extérieure, ainsi qu'un spa moderne.

  7. Centre de fitness ultramoderne équipé des dernières technologies.

  8. Jardins paysagers et espaces de jeux dédiés aux enfants.

  9. Le prestige de la marque JW Marriott, symbole mondial de luxe et d'excellence.

  10. Excellent potentiel locatif et éligibilité au programme de citoyenneté turque par investissement immobilier.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Sariyer, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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