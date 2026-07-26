Appartement dans un nouvel immeuble PERON ISTANBUL

PERON ISTANBUL est un projet résidentiel haut de gamme conçu pour les familles, situé dans le quartier de Kartal à Istanbul, à seulement 300 mètres du littoral. La majorité des appartements offrent une vue spectaculaire sur la mer de Marmara et les îles des Princes. Le projet associe une architecture contemporaine, de vastes espaces verts et une excellente accessibilité, avec la station Marmaray située à seulement 50 mètres.

PERON ISTANBUL a été conçu pour offrir un cadre de vie familial de qualité ainsi qu'un fort potentiel d'investissement à long terme. Il propose de spacieux appartements 2+1, 3+1 et 4+1, dotés de finitions haut de gamme, de matériaux de qualité supérieure et d'équipements encastrés. Le projet présente un excellent potentiel de valorisation et est éligible au programme de citoyenneté turque par investissement immobilier, ainsi qu'au permis de résidence en Turquie lié à l'acquisition d'un bien immobilier.

Caractéristiques du projet

Emplacement privilégié en bord de mer , à seulement 300 mètres du littoral

Vues panoramiques sur la mer de Marmara et les îles des Princes depuis la majorité des appartements

Concept résidentiel familial , sans petits appartements, garantissant un environnement calme et agréable

Excellente accessibilité , avec la station Marmaray à quelques pas

Intérieurs luxueux , réalisés avec des matériaux haut de gamme et des équipements encastrés

23 000 m² d'espaces verts paysagers

Nombreux équipements de loisirs , comprenant piscines, spa, salle de sport et terrains de sport

Grande capacité de stationnement , avec 1 245 places de parking

Résistance sismique élevée , certifiée par des universités de renom

Plan de paiement flexible, avec possibilité de règlement échelonné en livres turques

Pourquoi investir dans PERON ISTANBUL ?