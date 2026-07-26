Appartement dans un nouvel immeuble PERON ISTANBUL

PERON ISTANBUL est un projet résidentiel haut de gamme conçu pour les familles, situé dans le quartier de Kartal à Istanbul, à seulement 300 mètres du littoral. La majorité des appartements offrent une vue spectaculaire sur la mer de Marmara et les îles des Princes. Le projet associe une architecture contemporaine, de vastes espaces verts et une excellente accessibilité, avec la station Marmaray située à seulement 50 mètres.
PERON ISTANBUL a été conçu pour offrir un cadre de vie familial de qualité ainsi qu'un fort potentiel d'investissement à long terme. Il propose de spacieux appartements 2+1, 3+1 et 4+1, dotés de finitions haut de gamme, de matériaux de qualité supérieure et d'équipements encastrés. Le projet présente un excellent potentiel de valorisation et est éligible au programme de citoyenneté turque par investissement immobilier, ainsi qu'au permis de résidence en Turquie lié à l'acquisition d'un bien immobilier.
Caractéristiques du projet
Emplacement privilégié en bord de mer, à seulement 300 mètres du littoral
Vues panoramiques sur la mer de Marmara et les îles des Princes depuis la majorité des appartements
Concept résidentiel familial, sans petits appartements, garantissant un environnement calme et agréable
Excellente accessibilité, avec la station Marmaray à quelques pas
Intérieurs luxueux, réalisés avec des matériaux haut de gamme et des équipements encastrés
23 000 m² d'espaces verts paysagers
Nombreux équipements de loisirs, comprenant piscines, spa, salle de sport et terrains de sport
Grande capacité de stationnement, avec 1 245 places de parking
Résistance sismique élevée, certifiée par des universités de renom
Plan de paiement flexible, avec possibilité de règlement échelonné en livres turques
Pourquoi investir dans PERON ISTANBUL ?
Une excellente opportunité pour les investisseurs souhaitant profiter de la forte croissance du secteur côtier de Kartal
Le projet est éligible à l'obtention de la citoyenneté turque par investissement immobilier
Il permet également d'obtenir un permis de résidence en Turquie grâce à l'acquisition d'un bien immobilier