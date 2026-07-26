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Appartement dans un nouvel immeuble PERON ISTANBUL

Kartal, Turquie
depuis
$565,000
;
21
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ID: 38899
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kartal

À propos du complexe

PERON ISTANBUL est un projet résidentiel haut de gamme conçu pour les familles, situé dans le quartier de Kartal à Istanbul, à seulement 300 mètres du littoral. La majorité des appartements offrent une vue spectaculaire sur la mer de Marmara et les îles des Princes. Le projet associe une architecture contemporaine, de vastes espaces verts et une excellente accessibilité, avec la station Marmaray située à seulement 50 mètres.

PERON ISTANBUL a été conçu pour offrir un cadre de vie familial de qualité ainsi qu'un fort potentiel d'investissement à long terme. Il propose de spacieux appartements 2+1, 3+1 et 4+1, dotés de finitions haut de gamme, de matériaux de qualité supérieure et d'équipements encastrés. Le projet présente un excellent potentiel de valorisation et est éligible au programme de citoyenneté turque par investissement immobilier, ainsi qu'au permis de résidence en Turquie lié à l'acquisition d'un bien immobilier.

Caractéristiques du projet

  • Emplacement privilégié en bord de mer, à seulement 300 mètres du littoral

  • Vues panoramiques sur la mer de Marmara et les îles des Princes depuis la majorité des appartements

  • Concept résidentiel familial, sans petits appartements, garantissant un environnement calme et agréable

  • Excellente accessibilité, avec la station Marmaray à quelques pas

  • Intérieurs luxueux, réalisés avec des matériaux haut de gamme et des équipements encastrés

  • 23 000 m² d'espaces verts paysagers

  • Nombreux équipements de loisirs, comprenant piscines, spa, salle de sport et terrains de sport

  • Grande capacité de stationnement, avec 1 245 places de parking

  • Résistance sismique élevée, certifiée par des universités de renom

  • Plan de paiement flexible, avec possibilité de règlement échelonné en livres turques

Pourquoi investir dans PERON ISTANBUL ?

  • Une excellente opportunité pour les investisseurs souhaitant profiter de la forte croissance du secteur côtier de Kartal

  • Le projet est éligible à l'obtention de la citoyenneté turque par investissement immobilier

  • Il permet également d'obtenir un permis de résidence en Turquie grâce à l'acquisition d'un bien immobilier

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Kartal, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

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