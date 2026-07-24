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Appartement dans un nouvel immeuble Hilal Hill Büyükçekmece

Buyukcekmece, Turquie
depuis
$179,000
;
19
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ID: 38874
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Buyukcekmece

À propos du complexe

Hilal Hill Büyükçekmece est l’un des projets résidentiels les plus prestigieux de Büyükçekmece, à Istanbul. Il allie une vue imprenable sur la mer, une architecture luxueuse et des finitions soignées dans les moindres détails. Grâce à son emplacement privilégié, à proximité des commerces, des services et des équipements essentiels, ainsi qu’à ses espaces verts représentant 60 % de la superficie totale, le projet offre un cadre de vie paisible, élégant et harmonieux.

Hilal Hill Büyükçekmece est le choix idéal pour ceux qui recherchent un mode de vie alliant confort, luxe et nature au cœur d’Istanbul.

Les atouts du projet :

  • Vue panoramique exceptionnelle sur la mer de Marmara, offrant un cadre de vie unique au quotidien.

  • Emplacement stratégique, à proximité des écoles, des universités, des hôpitaux et de nombreux services.

  • Vastes espaces verts, couvrant 60 % de la superficie du projet, créant un environnement calme et apaisant.

  • Architecture de faible hauteur, avec des appartements Super Deluxe aux finitions haut de gamme.

  • Plan de paiement flexible avec possibilité de règlement échelonné et titres de propriété prêts à être délivrés.

  • Accès rapide aux principaux axes de transport, notamment le Metrobus ainsi que les autoroutes TEM et E5.

  • Nombreux équipements de loisirs, dont un yacht-club, une plage privée et une promenade en bord de mer.

  • Projet éligible à l’obtention de la citoyenneté turque par investissement immobilier, ce qui en fait une excellente opportunité d’investissement.

  • Appartements spacieux avec balcons et terrasses offrant des vues remarquables.

  • Systèmes de sécurité avancés, comprenant une vidéosurveillance 24h/24 et 7j/7 ainsi qu’un parking couvert sécurisé pour garantir la tranquillité des résidents.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Buyukcekmece, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

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