Appartement dans un nouvel immeuble Hilal Hill Büyükçekmece

Hilal Hill Büyükçekmece est l’un des projets résidentiels les plus prestigieux de Büyükçekmece, à Istanbul. Il allie une vue imprenable sur la mer, une architecture luxueuse et des finitions soignées dans les moindres détails. Grâce à son emplacement privilégié, à proximité des commerces, des services et des équipements essentiels, ainsi qu’à ses espaces verts représentant 60 % de la superficie totale, le projet offre un cadre de vie paisible, élégant et harmonieux.

Hilal Hill Büyükçekmece est le choix idéal pour ceux qui recherchent un mode de vie alliant confort, luxe et nature au cœur d’Istanbul.

Les atouts du projet :