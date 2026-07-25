Appartement dans un nouvel immeuble Bomonti Residences by Rotana

Bomonti Residences by Rotana est un projet résidentiel de luxe situé à Bomonti – Şişli, Istanbul, bénéficiant d'un emplacement privilégié à proximité de Nişantaşı et de Taksim, avec de magnifiques vues panoramiques sur le Bosphore et la skyline d'Istanbul.

Bomonti Residences by Rotana propose des appartements allant du 1+1 au 4,5+1, ainsi que des prestations haut de gamme telles qu'une piscine, une salle de sport, un sauna, des jardins paysagers et une sécurité assurée 24h/24 et 7j/7. Le projet constitue ainsi une excellente opportunité, tant pour une résidence de prestige que pour un investissement immobilier.

Les 10 principaux atouts du projet :