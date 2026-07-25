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Appartement dans un nouvel immeuble Bomonti Residences by Rotana

Sisli, Turquie
depuis
$460,000
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3
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ID: 38885
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 24/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Sisli
  • Métro
    Osmanbey (~ 900 m)

À propos du complexe

Bomonti Residences by Rotana est un projet résidentiel de luxe situé à Bomonti – Şişli, Istanbul, bénéficiant d'un emplacement privilégié à proximité de Nişantaşı et de Taksim, avec de magnifiques vues panoramiques sur le Bosphore et la skyline d'Istanbul.

Bomonti Residences by Rotana propose des appartements allant du 1+1 au 4,5+1, ainsi que des prestations haut de gamme telles qu'une piscine, une salle de sport, un sauna, des jardins paysagers et une sécurité assurée 24h/24 et 7j/7. Le projet constitue ainsi une excellente opportunité, tant pour une résidence de prestige que pour un investissement immobilier.

Les 10 principaux atouts du projet :

  • Emplacement privilégié au cœur de la rive européenne d'Istanbul, dans le quartier de Şişli.

  • Vues panoramiques exceptionnelles sur le Bosphore et le panorama urbain d'Istanbul.

  • Large choix d'appartements, avec des surfaces allant de 68 m² à 242 m².

  • Équipements haut de gamme, comprenant une piscine, une salle de sport, un sauna et des espaces de promenade.

  • Services disponibles 24h/24 et 7j/7, incluant la sécurité, la réception et la maintenance.

  • Résidence acceptant les animaux de compagnie, un avantage rare dans de nombreux quartiers d'Istanbul.

  • Excellente accessibilité, grâce à la proximité du métro et des transports en commun.

  • Fort potentiel d'investissement, reconnu comme une opportunité offrant un excellent rendement.

  • Architecture contemporaine et qualité de construction haut de gamme, sous la marque Rotana.

  • Quartier dynamique, entouré de lieux culturels, de galeries d'art, de restaurants et de cafés.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Sisli, Turquie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons

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