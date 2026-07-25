Appartement dans un nouvel immeuble Bomonti Residences by Rotana

Bomonti Residences by Rotana est un projet résidentiel de luxe situé à Bomonti – Şişli, Istanbul, bénéficiant d'un emplacement privilégié à proximité de Nişantaşı et de Taksim, avec de magnifiques vues panoramiques sur le Bosphore et la skyline d'Istanbul.
Bomonti Residences by Rotana propose des appartements allant du 1+1 au 4,5+1, ainsi que des prestations haut de gamme telles qu'une piscine, une salle de sport, un sauna, des jardins paysagers et une sécurité assurée 24h/24 et 7j/7. Le projet constitue ainsi une excellente opportunité, tant pour une résidence de prestige que pour un investissement immobilier.
Les 10 principaux atouts du projet :
Emplacement privilégié au cœur de la rive européenne d'Istanbul, dans le quartier de Şişli.
Vues panoramiques exceptionnelles sur le Bosphore et le panorama urbain d'Istanbul.
Large choix d'appartements, avec des surfaces allant de 68 m² à 242 m².
Équipements haut de gamme, comprenant une piscine, une salle de sport, un sauna et des espaces de promenade.
Services disponibles 24h/24 et 7j/7, incluant la sécurité, la réception et la maintenance.
Résidence acceptant les animaux de compagnie, un avantage rare dans de nombreux quartiers d'Istanbul.
Excellente accessibilité, grâce à la proximité du métro et des transports en commun.
Fort potentiel d'investissement, reconnu comme une opportunité offrant un excellent rendement.
Architecture contemporaine et qualité de construction haut de gamme, sous la marque Rotana.
Quartier dynamique, entouré de lieux culturels, de galeries d'art, de restaurants et de cafés.