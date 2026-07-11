Appartement dans un nouvel immeuble Metro24 Başakşehir

Metro24 Başakşehir est un projet résidentiel moderne situé dans le quartier dynamique de Başakşehir, sur la rive européenne d’Istanbul. Il offre une expérience unique, tant pour y vivre que pour réaliser un investissement immobilier.

Grâce à son emplacement privilégié, Metro24 Başakşehir permet un accès rapide aux différents moyens de transport ainsi qu’à l’ensemble des services et infrastructures environnants.

Avec son architecture contemporaine qui associe harmonieusement luxe et nature, le projet offre un cadre de vie paisible agrémenté de vastes espaces verts. Ses différents types d’appartements et ses équipements complets font de Metro24 Başakşehir un choix idéal pour les familles comme pour les investisseurs.

Caractéristiques principales :