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Appartement dans un nouvel immeuble Metro24 Başakşehir

Basaksehir, Turquie
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9
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ID: 38191
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Basaksehir

À propos du complexe

Metro24 Başakşehir est un projet résidentiel moderne situé dans le quartier dynamique de Başakşehir, sur la rive européenne d’Istanbul. Il offre une expérience unique, tant pour y vivre que pour réaliser un investissement immobilier.

Grâce à son emplacement privilégié, Metro24 Başakşehir permet un accès rapide aux différents moyens de transport ainsi qu’à l’ensemble des services et infrastructures environnants.

Avec son architecture contemporaine qui associe harmonieusement luxe et nature, le projet offre un cadre de vie paisible agrémenté de vastes espaces verts. Ses différents types d’appartements et ses équipements complets font de Metro24 Başakşehir un choix idéal pour les familles comme pour les investisseurs.

Caractéristiques principales :

  • Emplacement stratégique à quelques pas seulement de la station de métro.

  • De vastes espaces verts couvrant une grande partie de la résidence.

  • À seulement 20 minutes de l’aéroport international d’Istanbul.

  • Installations sportives modernes, comprenant des salles de sport et des pistes de course.

  • Système de maison intelligente permettant le contrôle à distance des principales fonctions du logement.

  • Conception moderne résistante aux séismes, réalisée selon les technologies de construction les plus avancées.

  • À proximité de centres commerciaux réputés, notamment Mall of Istanbul.

  • Parking couvert assurant confort et sécurité aux résidents.

  • Système de sécurité complet avec surveillance 24h/24 et 7j/7.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Basaksehir, Turquie
Éducation
Épiceries

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