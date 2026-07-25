Appartement dans un nouvel immeuble Taşyapı Şişli

Le projet Taşyapı Şişli redéfinit le raffinement urbain au cœur de Şişli, en proposant 2 076 unités réparties dans quatre tours de 37 étages, comprenant des résidences, des bureaux, un hôtel et des espaces commerciaux. Le projet associe une architecture contemporaine à des vues panoramiques exceptionnelles, dans l'un des quartiers les plus prestigieux d'Istanbul.

Taşyapı Şişli est équipé de systèmes intelligents de dernière génération, d'un centre commercial de luxe et bénéficie d'une excellente desserte par les transports, le tout dans un environnement sécurisé. Grâce à son emplacement privilégié et à ses infrastructures haut de gamme, le projet s'impose comme une référence aussi bien pour un cadre de vie d'exception que pour un investissement à fort potentiel au cœur d'Istanbul.

Les 10 principaux atouts du projet Taşyapı Şişli :