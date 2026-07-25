  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Sisli
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Taşyapı Şişli

Appartement dans un nouvel immeuble Taşyapı Şişli

Sisli, Turquie
depuis
$976,602
;
14
Laisser une demande
ID: 38884
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 24/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Sisli
  • Métro
    Şişli-Mecidiyeköy (~ 600 m)

À propos du complexe

Le projet Taşyapı Şişli redéfinit le raffinement urbain au cœur de Şişli, en proposant 2 076 unités réparties dans quatre tours de 37 étages, comprenant des résidences, des bureaux, un hôtel et des espaces commerciaux. Le projet associe une architecture contemporaine à des vues panoramiques exceptionnelles, dans l'un des quartiers les plus prestigieux d'Istanbul.

Taşyapı Şişli est équipé de systèmes intelligents de dernière génération, d'un centre commercial de luxe et bénéficie d'une excellente desserte par les transports, le tout dans un environnement sécurisé. Grâce à son emplacement privilégié et à ses infrastructures haut de gamme, le projet s'impose comme une référence aussi bien pour un cadre de vie d'exception que pour un investissement à fort potentiel au cœur d'Istanbul.

Les 10 principaux atouts du projet Taşyapı Şişli :

  • Emplacement privilégié – au centre de Şişli, en face de la municipalité de Şişli.

  • Concept à usage mixte – résidences, bureaux, hôtel et espaces commerciaux réunis dans un même complexe.

  • Architecture emblématique – quatre tours impressionnantes de 37 étages chacune.

  • Vues panoramiques – vues dégagées sur Istanbul dans toutes les directions.

  • Shopping et gastronomie – boutiques de luxe, restaurants et cafés directement sur place.

  • Systèmes intelligents – infrastructures économes en énergie et intégrant les dernières technologies.

  • Intérieurs spacieux – hauts plafonds et espaces de vie ouverts offrant un confort optimal.

  • Excellente accessibilité – à proximité du métro, des lignes de bus et des principaux axes routiers.

  • Sécurité 24h/24 et 7j/7 – accès contrôlé et systèmes modernes de vidéosurveillance.

  • Fort potentiel d'investissement – situé dans un secteur très recherché, offrant d'excellentes perspectives de valorisation immobilière.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Sisli, Turquie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Complex with a commercial center close to the airport and the center of Aksu, Turkey
Aksu, Turquie
depuis
$221,396
Complexe résidentiel Apartments with sea views in the tranquil Büyükçekmece district, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquie
depuis
$516,321
Quartier résidentiel Fully furnished 2 bedroom apartment in Alanya
Oba, Turquie
depuis
$144,143
Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Urla, Turquie
depuis
$2,38M
Quartier résidentiel New Project in Kargicak 100 meters to the Beach
Kargicak, Turquie
depuis
$92,892
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Taşyapı Şişli
Sisli, Turquie
depuis
$976,602
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Afficher tout Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Immeuble Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin
Erdemli, Turquie
depuis
$109,061
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 10
Appartements prêts à emménager à des prix équitables à Çeşmeli Mersin Mersin est l'une des villes portuaires qui attire l'attention avec ses investissements immobiliers abordables. La ville, qui se distingue par sa mer et ses plages uniques, est l'une des villes côtières les plus prisées ave…
Agence
TEKCE Real Estate
Laisser une demande
Immeuble Mostar Concept
Immeuble Mostar Concept
Immeuble Mostar Concept
Immeuble Mostar Concept
Immeuble Mostar Concept
Immeuble Mostar Concept
Immeuble Mostar Concept
Basaksehir, Turquie
Prix ​​sur demande
Mostar Concept est une résidence boutique située à Başakşehir, construite sur un terrain de 7 092 m². Le projet comprend 52 appartements spacieux de type 4+1 et 5+1, répartis dans trois immeubles de faible hauteur, avec de grandes cuisines et des finitions intérieures haut de gamme. Mosta…
Agence
Binaa Investment
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Afficher tout Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Complexe résidentiel Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Alanya, Turquie
depuis
$141,684
Options de finition Аvec finition
Appartements d'une chambre (1+1), 60 m2 à Konak Twin Towers 3 Cleopatra complexe sont à vendre.Ce projet est parfait pour ceux qui veulent vivre près de la mer et en même temps ont toute l'infrastructure de la ville à distance de marche, ainsi que pour les investisseurs pour louer des appart…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Realting.com
Aller