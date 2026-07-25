Appartement dans un nouvel immeuble Taşyapı Şişli

Le projet Taşyapı Şişli redéfinit le raffinement urbain au cœur de Şişli, en proposant 2 076 unités réparties dans quatre tours de 37 étages, comprenant des résidences, des bureaux, un hôtel et des espaces commerciaux. Le projet associe une architecture contemporaine à des vues panoramiques exceptionnelles, dans l'un des quartiers les plus prestigieux d'Istanbul.
Taşyapı Şişli est équipé de systèmes intelligents de dernière génération, d'un centre commercial de luxe et bénéficie d'une excellente desserte par les transports, le tout dans un environnement sécurisé. Grâce à son emplacement privilégié et à ses infrastructures haut de gamme, le projet s'impose comme une référence aussi bien pour un cadre de vie d'exception que pour un investissement à fort potentiel au cœur d'Istanbul.
Les 10 principaux atouts du projet Taşyapı Şişli :
Emplacement privilégié – au centre de Şişli, en face de la municipalité de Şişli.
Concept à usage mixte – résidences, bureaux, hôtel et espaces commerciaux réunis dans un même complexe.
Architecture emblématique – quatre tours impressionnantes de 37 étages chacune.
Vues panoramiques – vues dégagées sur Istanbul dans toutes les directions.
Shopping et gastronomie – boutiques de luxe, restaurants et cafés directement sur place.
Systèmes intelligents – infrastructures économes en énergie et intégrant les dernières technologies.
Intérieurs spacieux – hauts plafonds et espaces de vie ouverts offrant un confort optimal.
Excellente accessibilité – à proximité du métro, des lignes de bus et des principaux axes routiers.
Sécurité 24h/24 et 7j/7 – accès contrôlé et systèmes modernes de vidéosurveillance.
Fort potentiel d'investissement – situé dans un secteur très recherché, offrant d'excellentes perspectives de valorisation immobilière.