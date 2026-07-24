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Appartement dans un nouvel immeuble Bakirci Zenit Topkapi

Zeytinburnu, Turquie
depuis
$614,200
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ID: 38882
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 24/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Zeytinburnu
  • Métro
    Davutpaşa-YTÜ (~ 1000 m)

À propos du complexe

Bakırcı Zenit Topkapı est un projet résidentiel moderne proposant des appartements à vendre à Topkapı, Istanbul. Il allie une architecture contemporaine à un emplacement stratégique au cœur de la ville, offrant un accès rapide aux transports en commun, aux centres d'affaires et aux principaux sites historiques d'Istanbul.

Bakırcı Zenit Topkapı a été conçu aussi bien pour les investisseurs que pour les résidents. Le projet offre la possibilité d'obtenir la citoyenneté turque ainsi qu'un permis de séjour en Turquie par investissement immobilier, ce qui en fait une opportunité d'investissement particulièrement attractive.

Caractéristiques du projet :

  • Emplacement privilégié – accès direct au centre d'Istanbul.

  • Architecture moderne – agencements fonctionnels et élégants.

  • Large choix d'appartements – plusieurs types de logements disponibles.

  • Excellente desserte – à proximité du métro, du tramway et des principaux axes routiers.

  • Infrastructures de loisirs complètes – équipements dédiés à un cadre de vie confortable.

  • Fort potentiel locatif – demande élevée dans ce secteur.

  • Potentiel élevé de valorisation – situé dans une zone à forte croissance immobilière.

  • Intérieurs spacieux – espaces de vie confortables et lumineux.

  • Concept résidentiel intégré – commerces et services directement au sein du complexe.

  • Construction de haute qualité – réalisée par un promoteur reconnu et fiable.

Pourquoi investir dans ce projet ?

  • Bakırcı Zenit Topkapı offre un excellent potentiel de rentabilité grâce à son emplacement dans l'un des quartiers les plus recherchés du centre d'Istanbul.

  • Le projet est éligible au programme de citoyenneté turque par investissement immobilier.

  • Il permet également d'obtenir un permis de séjour en Turquie grâce à l'acquisition d'un bien immobilier.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Zeytinburnu, Turquie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport
Finances

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