Appartement dans un nouvel immeuble Angel City

Angel City est un projet résidentiel moderne situé à Ataşehir, sur la rive asiatique d’Istanbul, à proximité du Centre Financier International d’Istanbul. Il offre une architecture contemporaine, un excellent confort de vie urbain et un emplacement privilégié.

Angel City propose des appartements fonctionnels avec des finitions de haute qualité, des équipements sociaux complets, des espaces verts paysagers ainsi qu’un fort potentiel de revenus locatifs et de valorisation à long terme dans l’un des quartiers les plus recherchés d’Istanbul.

Les 10 principaux avantages d’Angel City