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Appartement dans un nouvel immeuble Angel City

Atasehir, Turquie
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ID: 38175
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Atasehir

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Angel City est un projet résidentiel moderne situé à Ataşehir, sur la rive asiatique d’Istanbul, à proximité du Centre Financier International d’Istanbul. Il offre une architecture contemporaine, un excellent confort de vie urbain et un emplacement privilégié.

Angel City propose des appartements fonctionnels avec des finitions de haute qualité, des équipements sociaux complets, des espaces verts paysagers ainsi qu’un fort potentiel de revenus locatifs et de valorisation à long terme dans l’un des quartiers les plus recherchés d’Istanbul.

Les 10 principaux avantages d’Angel City

  • Emplacement privilégié à Ataşehir, sur la rive asiatique d’Istanbul

  • À proximité du Centre Financier International d’Istanbul

  • Architecture contemporaine

  • Agencements d’appartements fonctionnels

  • Finitions intérieures de haute qualité

  • Piscine, salle de sport et sauna

  • Espaces verts paysagers et zones de loisirs

  • Sécurité 24h/24 et 7j/7 avec accès contrôlé

  • Parking souterrain sécurisé

  • Fort potentiel de revenus locatifs et de valorisation du bien à long terme

Localisation sur la carte

Atasehir, Turquie
Éducation
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