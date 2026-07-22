Appartement dans un nouvel immeuble Kuleli Evleri La Marin

Kuleli Evleri La Marin est un prestigieux projet résidentiel situé dans le quartier de Beylikdüzü, sur la rive européenne d'Istanbul. Il se distingue par son architecture contemporaine, ses vastes espaces de vie et un concept résidentiel alliant luxe, confort et qualité de vie.

Le projet Kuleli Evleri La Marin consacre environ 60 % de sa superficie totale à des espaces verts, offrant aux résidents un environnement paisible et naturel. Il propose différents types de logements, notamment des appartements 4+1 et des duplex, avec des superficies allant de 211 m² à 397 m², ce qui en fait un choix idéal pour les familles recherchant espace, intimité et confort.

Les 10 principaux atouts du projet Kuleli Evleri La Marin :