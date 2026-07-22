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Appartement dans un nouvel immeuble Kuleli Evleri La Marin

Beylikduzu, Turquie
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ID: 38858
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Beylikduzu

À propos du complexe

Kuleli Evleri La Marin est un prestigieux projet résidentiel situé dans le quartier de Beylikdüzü, sur la rive européenne d'Istanbul. Il se distingue par son architecture contemporaine, ses vastes espaces de vie et un concept résidentiel alliant luxe, confort et qualité de vie.

Le projet Kuleli Evleri La Marin consacre environ 60 % de sa superficie totale à des espaces verts, offrant aux résidents un environnement paisible et naturel. Il propose différents types de logements, notamment des appartements 4+1 et des duplex, avec des superficies allant de 211 m² à 397 m², ce qui en fait un choix idéal pour les familles recherchant espace, intimité et confort.

Les 10 principaux atouts du projet Kuleli Evleri La Marin :

  • Architecture horizontale haut de gamme avec de grands balcons et terrasses offrant davantage d'intimité.

  • Appartements spacieux et modernes bénéficiant d'une excellente isolation acoustique.

  • Infrastructures de loisirs complètes comprenant des terrains de sport, une piscine intérieure, un centre de remise en forme, un sauna et des hammams.

  • Emplacement stratégique à proximité de la West Istanbul Marina et des activités nautiques.

  • Excellente accessibilité : à seulement 5 minutes du Metrobus et 3 minutes de l'autoroute TEM.

  • Proximité d'écoles, d'universités et d'hôpitaux de renom.

  • 4 000 m² d'espaces verts paysagers et de jardins.

  • Places de stationnement couvertes pour chaque appartement et générateurs de secours garantissant une alimentation électrique continue.

  • Système de sécurité et de vidéosurveillance fonctionnant 24h/24 et 7j/7.

  • Éligible à l'obtention de la citoyenneté turque, ce qui en fait une excellente opportunité d'investissement.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Beylikduzu, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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