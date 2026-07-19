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Appartement dans un nouvel immeuble Next Level İstanbul

Besiktas, Turquie
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5
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ID: 38238
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 19/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Besiktas
  • Métro
    Gayrettepe (~ 800 m)
  • Métro
    Levent (~ 300 m)
  • Métro
    Nispetiye (~ 700 m)

À propos du complexe

Next Level İstanbul est un prestigieux projet résidentiel et commercial situé à Levent–Beşiktaş, l’un des quartiers les plus prisés et les plus dynamiques d’Istanbul. Idéalement implanté sur l’avenue Büyükdere, à proximité immédiate d’une station de métro, le projet bénéficie d’un excellent accès aux transports en commun ainsi qu’aux principaux axes routiers de la ville. Il comprend 161 résidences et 44 bureaux modernes, offrant un cadre de vie haut de gamme associé à des espaces de travail contemporains.

Next Level İstanbul se distingue par une architecture innovante qui marie harmonieusement la vie urbaine et la nature. Des terrasses végétalisées sont aménagées à chaque niveau du bâtiment, créant un environnement verdoyant unique en plein cœur de la métropole. Le projet dispose de 5 000 m² d’espaces verts, comprenant des jardins et des terrasses paysagées. La livraison est prévue pour mars 2026.

Les 10 principaux atouts du projet

  1. Emplacement central privilégié, à proximité du métro, des lignes de bus et des principaux axes autoroutiers.

  2. Plus de 5 000 m² d’espaces verts, comprenant jardins et terrasses paysagées.

  3. Une architecture innovante associant les concepts d’habitat horizontal et vertical.

  4. Large choix de typologies : lofts, appartements avec terrasse, villas et logements avec vue panoramique.

  5. Des plafonds exceptionnellement hauts, jusqu’à 4,5 mètres, offrant une sensation d’espace remarquable.

  6. Des bureaux intégrés, parfaits pour le télétravail et les activités professionnelles.

  7. Des systèmes de maison intelligente (Smart Home) et une infrastructure technologique de pointe.

  8. Des équipements complets dédiés au bien-être et aux loisirs : spa, piscine, salle de sport et espaces pour enfants.

  9. Un système de sécurité avancé avec surveillance 24h/24 et 7j/7, vidéosurveillance et contrôle d’accès.

  10. De magnifiques vues panoramiques sur le Bosphore et la skyline d’Istanbul.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Besiktas, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
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Transport
Finances

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