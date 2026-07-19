Appartement dans un nouvel immeuble Next Level İstanbul

Next Level İstanbul est un prestigieux projet résidentiel et commercial situé à Levent–Beşiktaş, l’un des quartiers les plus prisés et les plus dynamiques d’Istanbul. Idéalement implanté sur l’avenue Büyükdere, à proximité immédiate d’une station de métro, le projet bénéficie d’un excellent accès aux transports en commun ainsi qu’aux principaux axes routiers de la ville. Il comprend 161 résidences et 44 bureaux modernes, offrant un cadre de vie haut de gamme associé à des espaces de travail contemporains.

Next Level İstanbul se distingue par une architecture innovante qui marie harmonieusement la vie urbaine et la nature. Des terrasses végétalisées sont aménagées à chaque niveau du bâtiment, créant un environnement verdoyant unique en plein cœur de la métropole. Le projet dispose de 5 000 m² d’espaces verts, comprenant des jardins et des terrasses paysagées. La livraison est prévue pour mars 2026.

Les 10 principaux atouts du projet