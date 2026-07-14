Appartement dans un nouvel immeuble Hayat Flora

Hayat Flora est un projet résidentiel haut de gamme situé à Küçükçekmece, à Istanbul. Il propose des appartements de différentes configurations, allant du 1+1 au 4+1, ainsi que de spacieux duplex. Le projet allie confort moderne et cadre naturel, avec 70 % de sa superficie consacrée aux espaces verts, tout en offrant une vue imprenable sur le lac Küçükçekmece et la mer de Marmara.

Hayat Flora se distingue par ses équipements de qualité, son accès facile au métro et ses espaces commerciaux intégrés au sein de la résidence. Développé par des promoteurs immobiliers de renom, il constitue un excellent choix aussi bien pour les familles que pour les investisseurs à la recherche d'un bien immobilier à forte valeur ajoutée à Istanbul.

Les 10 principaux avantages de Hayat Flora