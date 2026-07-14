Appartement dans un nouvel immeuble Hayat Flora

Hayat Flora est un projet résidentiel haut de gamme situé à Küçükçekmece, à Istanbul. Il propose des appartements de différentes configurations, allant du 1+1 au 4+1, ainsi que de spacieux duplex. Le projet allie confort moderne et cadre naturel, avec 70 % de sa superficie consacrée aux espaces verts, tout en offrant une vue imprenable sur le lac Küçükçekmece et la mer de Marmara.
Hayat Flora se distingue par ses équipements de qualité, son accès facile au métro et ses espaces commerciaux intégrés au sein de la résidence. Développé par des promoteurs immobiliers de renom, il constitue un excellent choix aussi bien pour les familles que pour les investisseurs à la recherche d'un bien immobilier à forte valeur ajoutée à Istanbul.
Les 10 principaux avantages de Hayat Flora
Emplacement stratégique, à proximité du métro, des grands axes routiers et du centre-ville.
Vues naturelles exceptionnelles sur le lac Küçükçekmece et la mer de Marmara.
Large choix de logements, du 1+1 au 4+1, avec également des appartements en duplex.
70 % d'espaces verts paysagers, offrant un environnement paisible et agréable.
Équipements complets, comprenant une piscine, une salle de sport, un sauna et des aires de jeux pour enfants.
Commerces sur place, incluant des boutiques, des cafés et une pharmacie.
Sécurité 24h/24 et 7j/7, avec résidence fermée, vidéosurveillance et agents de sécurité.
Promoteur de confiance, soutenu par des acteurs majeurs du secteur et bénéficiant d'une garantie de l'État.
Conditions de paiement flexibles, avec des facilités de paiement et des remises attractives.
Fort potentiel d'investissement, grâce à sa proximité avec le projet du Canal d'Istanbul (Canal Istanbul) et à la demande croissante sur le marché immobilier de la région.