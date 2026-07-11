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Appartement dans un nouvel immeuble Feza Park

Basaksehir, Turquie
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ID: 38193
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Basaksehir

À propos du complexe

Feza Park est un projet résidentiel moderne situé dans le quartier de Başakşehir, s’étendant sur une superficie de 10 507 m². Le complexe comprend 4 immeubles de 4 étages chacun et propose un total de 55 logements. Il offre de luxueux appartements de types 3+1, 4+1 et 5+1, ainsi que des villas 6+2. La livraison est prévue pour le 1ᵉʳ avril 2025, faisant de ce projet un choix idéal pour les familles à la recherche d’un cadre de vie paisible et haut de gamme au cœur de la nature.

Feza Park dispose d’infrastructures complètes, notamment une piscine intérieure, une salle de sport, un hammam turc, un sauna, des sentiers de promenade ainsi que des parkings couverts et extérieurs. Le complexe se situe à seulement 700 mètres de la station de métro et à proximité de sites majeurs tels que le Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, Mall of Istanbul et le parc Millet Bahçesi, offrant ainsi un cadre de vie pratique et confortable.

Les avantages du projet :

  • Emplacement stratégique à Başakşehir, à proximité des transports et des principaux services.

  • Résidence à faible hauteur, idéale pour les familles.

  • Large choix de logements, comprenant des appartements et des villas.

  • Équipements complets, incluant une salle de sport, un hammam turc et de nombreuses installations de loisirs.

  • Excellente desserte par la ligne de métro M3 et les transports en commun.

  • À seulement 20 minutes de l’aéroport international d’Istanbul.

  • À proximité de grands centres commerciaux, notamment Mall of Istanbul et Olympia Mall.

  • Entouré de parcs et d’espaces verts, dont le parc Millet Bahçesi.

  • Proche d’établissements d’enseignement prestigieux, notamment l’Université Ibn Haldun.

  • Un environnement calme et confortable offrant toutes les infrastructures essentielles à la vie quotidienne.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

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Basaksehir, Turquie
Éducation
Épiceries

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