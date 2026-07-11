Appartement dans un nouvel immeuble Feza Park

Feza Park est un projet résidentiel moderne situé dans le quartier de Başakşehir, s’étendant sur une superficie de 10 507 m². Le complexe comprend 4 immeubles de 4 étages chacun et propose un total de 55 logements. Il offre de luxueux appartements de types 3+1, 4+1 et 5+1, ainsi que des villas 6+2. La livraison est prévue pour le 1ᵉʳ avril 2025, faisant de ce projet un choix idéal pour les familles à la recherche d’un cadre de vie paisible et haut de gamme au cœur de la nature.

Feza Park dispose d’infrastructures complètes, notamment une piscine intérieure, une salle de sport, un hammam turc, un sauna, des sentiers de promenade ainsi que des parkings couverts et extérieurs. Le complexe se situe à seulement 700 mètres de la station de métro et à proximité de sites majeurs tels que le Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, Mall of Istanbul et le parc Millet Bahçesi, offrant ainsi un cadre de vie pratique et confortable.

Les avantages du projet :