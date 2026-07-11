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Appartement dans un nouvel immeuble Özak Göktürk Doa

Eyupsultan, Turquie
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ID: 38189
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Eyupsultan

À propos du complexe

Özak Göktürk Doa est un projet résidentiel boutique haut de gamme situé à Göktürk, dans le district d’Eyüpsultan. Entouré de nature, il a été conçu pour offrir intimité, confort et qualité de vie. Avec seulement 67 résidences exclusives, ce havre de paix en lisière de forêt associe une architecture raffinée à un environnement naturel apaisant, créant un cadre de vie idéal pour les familles.

Özak Göktürk Doa propose de vastes appartements, du 3+1 au 5,5+1, chacun disposant d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin privatif. 65 % de la superficie du projet est consacrée aux espaces verts. Les résidents bénéficient d’équipements haut de gamme, notamment une piscine intérieure, une salle de sport, un sauna et un espace barbecue. Le complexe se trouve à seulement 1 minute de la station de métro et à 15 minutes de l’aéroport d’Istanbul.

Les 10 principaux atouts d’Özak Göktürk Doa :

  • Emplacement privilégié en lisière de forêt – à quelques minutes de la forêt de Belgrade et de la forêt de Göktürk.

  • Résidences exclusives – seulement 67 logements pour garantir un maximum d’intimité.

  • Appartements spacieux – superficies allant de 198 à 600 m².

  • Espaces extérieurs privatifs – chaque logement dispose d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin.

  • Hauts plafonds et grandes baies vitrées – une luminosité naturelle exceptionnelle et de magnifiques vues sur la nature.

  • Équipements dédiés au bien-être – piscine intérieure, salle de sport, sauna, espace barbecue et autres prestations premium.

  • Espaces adaptés aux familles – aires de jeux, activités de plein air et espaces dédiés aux enfants.

  • Sécurité renforcée – surveillance 24h/24 et 7j/7 et accès sécurisé.

  • Excellente accessibilité – à 1 minute du métro et à seulement 10 à 15 minutes de Levent, Maslak et de l’aéroport d’Istanbul.

  • Proximité des meilleurs services – écoles renommées, hôpitaux et centres commerciaux, notamment Vadi Istanbul.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Eyupsultan, Turquie
Alimentation et boissons

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