Appartement dans un nouvel immeuble Özak Göktürk Doa

Özak Göktürk Doa est un projet résidentiel boutique haut de gamme situé à Göktürk, dans le district d’Eyüpsultan. Entouré de nature, il a été conçu pour offrir intimité, confort et qualité de vie. Avec seulement 67 résidences exclusives, ce havre de paix en lisière de forêt associe une architecture raffinée à un environnement naturel apaisant, créant un cadre de vie idéal pour les familles.

Özak Göktürk Doa propose de vastes appartements, du 3+1 au 5,5+1, chacun disposant d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin privatif. 65 % de la superficie du projet est consacrée aux espaces verts. Les résidents bénéficient d’équipements haut de gamme, notamment une piscine intérieure, une salle de sport, un sauna et un espace barbecue. Le complexe se trouve à seulement 1 minute de la station de métro et à 15 minutes de l’aéroport d’Istanbul.

Les 10 principaux atouts d’Özak Göktürk Doa :